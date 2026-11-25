झारखंड के गुमला जिले में दो महिलाओं की हत्या कर उनके शव सिमडेगा के वीरू जंगल में दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाओं की हत्या का आरोप उनके पतियों पर है। आरोपियों की पहचान शिव शंकर साहू और नवीन साहू के रूप में हुई है। दोनों आपस में भाई हैं।

झारखंड के गुमला जिले में दो महिलाओं की हत्या कर उनके शव सिमडेगा के वीरू जंगल में दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाओं की हत्या का आरोप उनके पतियों पर है। आरोपियों की पहचान शिव शंकर साहू और नवीन साहू के रूप में हुई है। दोनों आपस में भाई हैं। मृतकों की पहचान विंध्याचल नगर नदी टोली निवासी मिनी प्रिया (28) और राधिका कुमारी (20) के रूप में हुई है। मिनी प्रिया की शादी शिव शंकर साहू से और राधिका की शादी नवीन साहू से हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों दंपतियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शिव शंकर साहू गुमला सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालक के पद पर काम करता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, अब तक महिलाओं के शव बरामद नहीं हो सके हैं।

हत्या के बाद गढ़ी झूठी कहानी पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले दोनों भाई अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर समसेरा स्थित घर गए थे। इसके बाद वे दोनों महिलाओं को घुमाने के बहाने एम्बुलेंस से सिमडेगा जिले के वीरू जंगल ले गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि जंगल में दोनों महिलाओं की हत्या करने के बाद उनके शव जमीन में दफना दिए थे। वारदात में इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस शिव शंकर साहू चला रहा था। पुलिस ने इस एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई अपनी पत्नियों को घर से ले जाने के बाद वापस लौटे थे। इसके बाद वे अपने बच्चों को लेकर गुमला थाना पहुंचे और दोनों महिलाओं के लापता होने की सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नियां कहीं चली गई हैं। शुरुआत में पुलिस इस मामले को गुमशुदगी का मामला मानकर जांच कर रही थी।

शवों को तलाश रही पुलिस पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो दोनों भाइयों के बयानों में विरोधाभास मिला। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने महिलाओं की हत्या करने और शव जंगल में दफनाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद मंगलवार देर रात पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर सिमडेगा के वीरू जंगल पहुंची। वहां उनकी निशानदेही पर शवों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने काफी देर तक जंगल में खोजबीन की, लेकिन दोनों महिलाओं के शव नहीं मिल सके। इसके बाद बुधवार को पुलिस एक बार फिर दोनों आरोपियों को लेकर जंगल पहुंची और शवों की तलाश में जुट गई। पुलिस का कहना है कि शवों की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में हत्या के बाद शवों को कहां और किस जगह दफनाया गया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।