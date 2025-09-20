बोकारो में दर्दनाक हादसा, प्रतिमा विसर्जन में डूब गए दो सगे भाई; मौत

बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो के करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के समीप दामोदर नदी में शुक्रवार की देर शाम भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दो सगे भाई बह-डूब गए। राकेश कुमार (22 वर्ष) और अंकित कुमार (18 वर्ष) बिहार के जहानाबाद जिले के तेलहाड़ा निवासी विधु प्रसाद के पुत्र हैं। दोनों भाई बीते कुछ दिन पहले ही अपने मामा करगली तीन नंबर निवासी शिव विनय कुमार के घर श्री विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने के लिए आये हुए थे।

घटना की जानकारी पाकर बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा डूबे हुए युवकों की खोजबीन की जा रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इसके बाद पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतको के गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखारों प्रयास के बावजूद लापता भाइयों का पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी पाकर काफी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंच गए पर भाइयों को तालाब से निकाला नहीं जा सका। गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी हुई है।