झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर

संक्षेप: झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर किया है।

Wed, 12 Nov 2025 02:52 PM
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर कर दिया। दोनों ने बुधवार को लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो बड़े नक्सलियों का मुख्यधारा में लौटना एक अच्छा संदेश है।

दोनों नक्सलियों के सरेंडर करने के मौके पर पलामू के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, लातेहार एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर भी मौजूद थे। दोनों को माला पहनाकर मुख्यधारा में लौटने के लिए स्वागत किया गया।

