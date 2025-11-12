Hindi Newsझारखंड न्यूज़2 naxalites surendered before latehar police in jharkhand
झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर
संक्षेप: झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर किया है।
Wed, 12 Nov 2025 02:52 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर कर दिया। दोनों ने बुधवार को लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो बड़े नक्सलियों का मुख्यधारा में लौटना एक अच्छा संदेश है।
दोनों नक्सलियों के सरेंडर करने के मौके पर पलामू के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, लातेहार एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर भी मौजूद थे। दोनों को माला पहनाकर मुख्यधारा में लौटने के लिए स्वागत किया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।