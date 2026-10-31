एक दिन में 2 हत्याओं से दहला रांची! एक को गोली और एक को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला
झारखंड के रांची में एक दिन में दो खौफनाक घटनाएं सामने आई हैं। एक जमीनी विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दूसे मामले में युवक को धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।
झारखंड के रांची में एक दिन में दो खौफनाक घटनाएं सामने आई हैं। एक जमीनी विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दूसे मामले में युवक को धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पहले मामले में मांडर थाना क्षेत्र के टिक्को मोड़ के पास गुरुवार की रात करीब सात बजे जमीन विवाद में 55 वर्षीय दूध विक्रेता रामू उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह सेवाडीह गांव के रहने वाले थे। रामू प्रतिदिन दूध लेकर टिक्को टोली स्थित बालचंद महतो की डेयरी में पहुंचाते थे। गुरुवार को भी वह दूध पहुंचाने गए थे। रात करीब सात बजे परिजनों को उनकी हत्या की सूचना मिली। परिजनों ने जमीन विवाद को हत्या का कारण बताते हुए छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी तरह पिठोरिया में एक युवक की धारदार हथियार से हमलाकर हत्या कर दी गई।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों रामजनम सिंह, धुरवा सिंह उर्फ धुरू सिंह और तेज नारायण सिंह उर्फ तेजना सिंह को गिरफ्तार किया है। तीनों को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया। इधर, घटना के विरोध में शुक्रवार को परिजनों और ग्रामीणों ने ब्राम्बे चौक जाम कर दिया। करीब डेढ़ घंटे तक आवागमन बाधित रहा। कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर 2:30 बजे जाम हटाया गया।
पिठोरिया में धारदार हथियार से हत्या
पिठोरिया थाना क्षेत्र के करकटा मोड़ के पास गुरुवार की रात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान पुरुलिया जिले के सिंदूरपुर गांव निवासी 30 वर्षीय बानेश्वर गोराई उर्फ राहुल के रूप में हुई है। वह पिठोरिया के एक होटल में वेटर का काम करता था।
गुरुवार रात करीब आठ बजे होटल बंद होने के बाद वह स्कूटी से ससुराल ठाकुरगांव के भांटबोड़या गांव जा रहा था। करकटा मोड़ के पास घात लगाए हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पर कांके सीओ अमित भगत, सर्किल इंस्पेक्टर असित मोदी पहुंचे। मृतक के परिजनों को तत्काल 25 हजार नकद सहायता देने, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी, पत्नी को विधवा पेंशन और सरकारी आवास व बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया तो तीन घंटे बाद शाम चार बजे जाम खत्म हुआ। करीब तीन घंटे तक चले जाम के बाद चौक पर वाहनों का परिचालन सामान्य हुआ।
15 वर्षों से होटलों में काम कर रहा था बानेश्वर
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी पहुंचे। इलाके में सर्च अभियान चलाया। मृतक मूल रूप से पुरुलिया जिले के मानबाजार थाना अंतर्गत सिंदूरपुर गांव निवासी मधुसूदन गोराई का पुत्र था। वह पिछले करीब 15 वर्षों से पिठोरिया क्षेत्र के होटलों में काम कर रहा था। वर्ष 2018 में उसका विवाह भांटबोड़या निवासी शिवशंकर साहू की पुत्री पूनम देवी से हुआ था। शादी के बाद से वह अपने परिवार के साथ ससुराल में ही रहता था। गुरुवार की रात ससुराल लौटने के दौरान हत्या कर दी गई।
हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम
घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार दोपहर एक बजे सैकड़ों ग्रामीणों ने हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी समेत अन्य मांगों को लेकर पिठोरिया चौक जाम कर दिया। जाम का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश राम, पिठोरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास मुंडा, गोपाल महतो और आजसू के प्रखंड अध्यक्ष लाल अमन शाहदेव कर रहे थे। पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है।
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