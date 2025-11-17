Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़2 minor sisters gang-raped in Jharkhand, 3 accused arrested
झारखंड में 2 नाबालिग बहनों को बनाया हवस का शिकार, गैंग रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार

झारखंड में 2 नाबालिग बहनों को बनाया हवस का शिकार, गैंग रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: 14 नवंबर की रात दोनों बहने सिसई थाना क्षेत्र के जायरा गांव में लगने वाले जतरा देखने गई हुई थी, शाम होने पर अपने घर की ओर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान एक युवक ने घर छोड़ने का झांसा दिया और उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया।

Mon, 17 Nov 2025 04:56 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
share Share
Follow Us on

झारखंड के गुमला से दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना भरनो थाना क्षेत्र की है। 14 नवंबर की रात दोनों बहने सिसई थाना क्षेत्र के जायरा गांव में लगने वाले जतरा देखने गई हुई थी, शाम होने पर अपने घर की ओर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान एक युवक ने घर छोड़ने का झांसा दिया और उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूटी पर सवार युवक घर जा रहीं बहनों के पास आया और उन्हें उनके गांव पहुंचाने की बात कह करउन्हें स्कूटी में बैठा लिया। अंधेरा होने पर आताकोरा गांव स्थित पतरा के पास उसने स्कूटी रोक कर अपने दोस्तों को बुलाया। फिर कई युवकों ने मिलकर दोनों नाबालिग बहनों के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी युवक वहां से भाग निकले। इधर, घटना के बाद दोनों बहने किसी तरह रात्रि में अपने घर पहुंचीं। लोक लाज के डर से किसी को कुछ नहीं बताया। दो दिन बाद 16 नवम्बर को परिजनों को घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की मां भरनो थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी गुमला हारिश बिन जमां ने टीम का गठन किया। पुलिस ने मामले की गम्भीरता से छानबीन करते हुए सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें आताकोरा गांव निवासी 20 वर्षीय विश्वास उरांव, डाडकेसा सरना टोली गांव निवासी 19 वर्षीय बीरबल उरांव और 19 वर्षीय प्रकाश उरांव शामिल है।

जानकारी के अनुसार इस कांड में और भी आरोपी शामिल हैं। इधर, तीनों आरोपियों को भरनो पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को गुमला जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों पीड़ित नाबालिगो का न्यायालय में बयान दर्ज कराया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव, थाना प्रभारी कंचन प्रजापति,एसआई अभिनंदन कुमार सहित पुलिस शामिल थे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।