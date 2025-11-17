झारखंड में 2 नाबालिग बहनों को बनाया हवस का शिकार, गैंग रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: 14 नवंबर की रात दोनों बहने सिसई थाना क्षेत्र के जायरा गांव में लगने वाले जतरा देखने गई हुई थी, शाम होने पर अपने घर की ओर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान एक युवक ने घर छोड़ने का झांसा दिया और उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया।

झारखंड के गुमला से दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना भरनो थाना क्षेत्र की है। 14 नवंबर की रात दोनों बहने सिसई थाना क्षेत्र के जायरा गांव में लगने वाले जतरा देखने गई हुई थी, शाम होने पर अपने घर की ओर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान एक युवक ने घर छोड़ने का झांसा दिया और उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूटी पर सवार युवक घर जा रहीं बहनों के पास आया और उन्हें उनके गांव पहुंचाने की बात कह करउन्हें स्कूटी में बैठा लिया। अंधेरा होने पर आताकोरा गांव स्थित पतरा के पास उसने स्कूटी रोक कर अपने दोस्तों को बुलाया। फिर कई युवकों ने मिलकर दोनों नाबालिग बहनों के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी युवक वहां से भाग निकले। इधर, घटना के बाद दोनों बहने किसी तरह रात्रि में अपने घर पहुंचीं। लोक लाज के डर से किसी को कुछ नहीं बताया। दो दिन बाद 16 नवम्बर को परिजनों को घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की मां भरनो थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी गुमला हारिश बिन जमां ने टीम का गठन किया। पुलिस ने मामले की गम्भीरता से छानबीन करते हुए सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें आताकोरा गांव निवासी 20 वर्षीय विश्वास उरांव, डाडकेसा सरना टोली गांव निवासी 19 वर्षीय बीरबल उरांव और 19 वर्षीय प्रकाश उरांव शामिल है।