झारखंड 2 नाबालिग लड़कियों से रेप, एक की गला दबाकर हत्या भी दी

संक्षेप: पहला मामला रांची जिले का है। यहां के मांडर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर शाम की है। दूसरा मामला लातेहार का है। यहां नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

रविवार का दिन झारखंड के लिए काला सबित हुआ। यहां 2-2 लड़कियों के साथ रेप हुआ और एक की तो गला दबाकर हत्या भी कर दी गई। पहला मामला रांची जिले का है। यहां के मांडर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर शाम की है। बताया जाता है कि नाबालिग मकतब से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान गुलजार अंसारी नामक युवक ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। ऐसा ही एक मामला लातेहार में भी आया है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

घटना के बाद पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही रात में परिजन थाने पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी युवक फरार है। मांडर थाना प्रभारी मनोज करमाली ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहुत आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

लातेहार में बच्ची की रेप के बाद हत्या, एक गिरफ्तार लातेहार के छिपादोहर में 11 वर्षीय एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते सोमवार की शाम में पड़ोस में रहने वाले युवक गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया।