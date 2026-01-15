Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़2 men shot in broad daylight in palamu jharkhand
पलामू में खौफनाक वारदात! पुरानी रंजिश में 2 लोगों को मार दी गोली

पलामू में खौफनाक वारदात! पुरानी रंजिश में 2 लोगों को मार दी गोली

संक्षेप:

झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। गुरुवार को पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों को कथित तौर पर गोली मार दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jan 15, 2026 02:29 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। गुरुवार को पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों को कथित तौर पर गोली मार दी गई। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना नगर थाना क्षेत्र के कांडू मोहल्ला में हुई। घायलों की पहचान अजीत कुमार गुप्ता (52) और नवीन प्रसाद (45) के रूप में हुई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए नगर थाना प्रभारी ज्योति लाल राजवार ने बताया कि दोनों को मेदिनीराय मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुप्ता की हालत खतरे से बाहर है, जबकि प्रसाद की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स-रांची रेफर किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी दुश्मनी का प्रतीत होता है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
