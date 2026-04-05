लातेहार में दर्दनाक हादसा! डैम में नहाने गए दो शख्स डूब गए; दोनों की मौत
झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक हादसे में शनिवार शाम दो लोगों की डैम में डूबने से मौत हो गई। यह घटना गम्हरिया डैम में करीब शाम पांच बजे हुई, जहां दोनों युवक नहाने के लिए गए थे। अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण वे डूब गए और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक हादसे में शनिवार शाम दो लोगों की डैम में डूबने से मौत हो गई। यह घटना गम्हरिया डैम में करीब शाम 5 बजे हुई, जहां दोनों युवक नहाने के लिए गए थे। अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण वे डूब गए और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतकों की पहचान विशाल परहैया (18) और मनोज परहैया (32) के रूप में हुई है। दोनों बरवाडीह प्रखंड के नटवार टोला के निवासी थे और आपस में परिचित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है
बचाने की कोशिश हुई लेकिन देर हो गई
चिपादोहर थाना प्रभारी याकीन अंसारी ने बताया कि दोनों युवक परहैया समुदाय से आते थे और शनिवार को नहाने के इरादे से डैम पहुंचे थे। इसी दौरान वे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके और डूब गए। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो तुरंत बचाव की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
पुलिस ने शवों को निकलवाया बाहर
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकलवाया गया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है।
यह घटना एक बार फिर जलाशयों में नहाने के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही की ओर इशारा करती है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे डैम या गहरे जलाशयों में नहाते समय सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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