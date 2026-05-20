झारखंड की दो लाख दवा दुकानें आज रहेंगी बंद, क्या है वजह
ई-फार्मेसी और कॉर्पोरेट कंपनियों की डीप डिस्काउंट नीति के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाईजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसो.के आह्वान पर बुधवार को देश सहित झारखंड में दवा दुकानें बंद रहेंगी। झारखंड की करीब दो लाख दवा दुकानें बंद रहेंगी।
झारखंड की दवा की दुकानों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ई-फार्मेसी और कॉर्पोरेट कंपनियों की डीप डिस्काउंट नीति के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाईजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसो.के आह्वान पर बुधवार को देश सहित झारखंड में दवा दुकानें बंद रहेंगी। संगठन का दावा है कि इस बंद में देश के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और दवा विक्रेता शामिल होंगे। झारखंड की करीब दो लाख दवा दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि अस्पतालों और नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
झारखंड केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों और बड़ी कॉर्पोरेट चेन की मनमानी से छोटे दवा व्यवसायियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त सत्यापन के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। एसो. के महासचिव सुभाषचंद मंडल ने कहा कि कोविड काल में जारी ई-फार्मेसी से संबंधित अधिसूचना अस्थायी व्यवस्था के तहत लाई गई थी, लेकिन उसे अब तक जारी रखा गया है। इससे औषधि नियमों के कड़े प्रावधान कमजोर हो रहे हैं। बड़ी कंपनियां भारी छूट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रही हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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