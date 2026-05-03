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आदित्यपुर में दर्दनाक हादसा, टिन शेड बदल रहे मजदूर ऊंचाई से गिरे; 2 की मौत

May 03, 2026 09:06 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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झारखंड के आदित्यपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जायसवाल स्टील इंटरप्राइजेज में शनिवार को टीन शेड की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

आदित्यपुर में दर्दनाक हादसा, टिन शेड बदल रहे मजदूर ऊंचाई से गिरे; 2 की मौत

झारखंड के आदित्यपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जायसवाल स्टील इंटरप्राइजेज में शनिवार को टीन शेड की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान राम मुर्मू और लखींद्र हांसदा के रूप में की गई है। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

टिन शेड बदलने के दौरान हुआ था हादसा

प्रबंधन और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद आठ-आठ लाख मुआवजे पर सहमति बनी। दोनों मृतक पोटका के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंपनी में मजदूर ऊंचाई पर टीन शेड बदलने का काम कर रहे थे। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से सीधे जमीन पर आ गिरे। घायल मजदूर रंजीत जैना ने बताया कि वह नीचे काम कर रहा था, तभी ऊपर से एक मजदूर उसपर आ गिरा, जिससे वह भी घायल हो गया। ठाकुर बेसरा और रंजीत जैना का इलाज गंगोत्री अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है।

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ठेकेदार ले आए थे मजदूर, सेफ्टी बेल्ट जिस एंगल से बंधा था टूट गया

आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर 12 बजे की है। बरसात का पानी कंपनी में प्रवेश कर रहा था, जिसको लेकर प्रबंधन ने ठेकेदार मंटू को दुरुस्त करने का काम दिया था। शेड लगाने में ऊपर में पैर फिसल गया। जिस एंगल में सेफ्टी बेल्ट बंधा था, उसके टूटने से दोनों मजदूर नीचे गिर गए।

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मुआवजे को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने 50 लाख मुआवजे की मांग की। उद्यमी संगठन इसरो अध्यक्ष रुपेश कतरियार की उपस्थिति में प्रबंधन और मजदूरों के परिजन के बीच वार्ता हुई। इस दौरान आठ-आठ लाख मुआवजे पर सहमति बनी। समझौता के दौरान संदीप मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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