आदित्यपुर में दर्दनाक हादसा, टिन शेड बदल रहे मजदूर ऊंचाई से गिरे; 2 की मौत
झारखंड के आदित्यपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जायसवाल स्टील इंटरप्राइजेज में शनिवार को टीन शेड की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
झारखंड के आदित्यपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जायसवाल स्टील इंटरप्राइजेज में शनिवार को टीन शेड की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान राम मुर्मू और लखींद्र हांसदा के रूप में की गई है। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
टिन शेड बदलने के दौरान हुआ था हादसा
प्रबंधन और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद आठ-आठ लाख मुआवजे पर सहमति बनी। दोनों मृतक पोटका के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंपनी में मजदूर ऊंचाई पर टीन शेड बदलने का काम कर रहे थे। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से सीधे जमीन पर आ गिरे। घायल मजदूर रंजीत जैना ने बताया कि वह नीचे काम कर रहा था, तभी ऊपर से एक मजदूर उसपर आ गिरा, जिससे वह भी घायल हो गया। ठाकुर बेसरा और रंजीत जैना का इलाज गंगोत्री अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है।
ठेकेदार ले आए थे मजदूर, सेफ्टी बेल्ट जिस एंगल से बंधा था टूट गया
आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर 12 बजे की है। बरसात का पानी कंपनी में प्रवेश कर रहा था, जिसको लेकर प्रबंधन ने ठेकेदार मंटू को दुरुस्त करने का काम दिया था। शेड लगाने में ऊपर में पैर फिसल गया। जिस एंगल में सेफ्टी बेल्ट बंधा था, उसके टूटने से दोनों मजदूर नीचे गिर गए।
मुआवजे को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने 50 लाख मुआवजे की मांग की। उद्यमी संगठन इसरो अध्यक्ष रुपेश कतरियार की उपस्थिति में प्रबंधन और मजदूरों के परिजन के बीच वार्ता हुई। इस दौरान आठ-आठ लाख मुआवजे पर सहमति बनी। समझौता के दौरान संदीप मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे।
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