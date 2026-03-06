Hindustan Hindi News
हजारीबाग में डबल मर्डर! एक को धारदार हथियार से दूसरे को कुचलकर मार डाला; कई घायल

Mar 06, 2026 11:47 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स की धारदार हथियार से और दूसरे की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। 

हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई। अज्ञात अपराधियों ने कोयला व्यवसायी समेत दो लोगों की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

मृतकों की पहचान रोहित साव (पिता- भीखन साव) और प्रदीप साव (पिता- बेनी साव) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित साव को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला गया, जबकि प्रदीप साव को स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या कर दी गई।

धारदार हथियार से हमला

जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात बड़कागांव के नापोखुर्द गांव में स्कॉर्पियो से पहुंचे अज्ञात अपराधियों ने कोयला व्यवसायी रोहित साव पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान अफरातफरी मच गई और हमलावरों ने प्रदीप साव को वाहन से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना में कई घायल

घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में से दो को गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया है, जबकि दो का इलाज हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल और दो का सदर अस्पताल में चल रहा है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

सिमडेगा में भी एक मौत

मुफस्सिल थाना के गरजा गाँव के समीप हाइवा की चपेट में आकर एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। घटना शुक्रवार के सुबह की है। गाँव निवासी रितेश सोरेंग, अमन बिलुंग और रितेश डुंगडुंग एक ही बाइक से 09 वी बोर्ड की परीक्षा लिखने सिमडेगा आ रहे थे। इसी क्रम में हाइवा की चपेट में आने के कारण घटना घटी।

