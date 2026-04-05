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धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, पूरे इलाके में फैल गई गैस; मची अफरा-तफरी

Apr 05, 2026 05:47 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में गैस फैल गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया।

धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, पूरे इलाके में फैल गई गैस; मची अफरा-तफरी

झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गैस कटर का सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के वक्त घटनास्थल पर 8-10 लोग मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

पूरे इलाके में गैस फैलने से दहशत

यह घटना धनबाद जिले के मुनीडीह इलाके में हुई। घटना में 3 लोगों की मौत के बाद तेजी से गैस फैलने लगी। गैस की वजह से लोगों को सांस लेने में भी समस्या होने लगी। सांस लेने की समस्या को देखते हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है।

इलाज के दौरान 2 की मौत

घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मोहम्मद अजहरूद्दीन और संजय यादव के रूप में हुई है। वहीं इस हादसे में मो. इनामुद्दीन और मो. इब्राहीम का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम उनपर नजर बनाए हुए है।

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क्या बोले परिजन

घटना को लेकर जानकारी देते हुए संजय यादव के परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद संजय घर पहुंचे थे और सांस लेने में दिक्कत के साथ ही बेचैनी की शिकायत कर रहे थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान संजय यादव ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि घर पहुंचने के बाद संजय ने गैस ब्लास्ट होने की बात कही थी।

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लोगों का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। शिकायत के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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