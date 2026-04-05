धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, पूरे इलाके में फैल गई गैस; मची अफरा-तफरी
झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में गैस फैल गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया।
झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गैस कटर का सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के वक्त घटनास्थल पर 8-10 लोग मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
पूरे इलाके में गैस फैलने से दहशत
यह घटना धनबाद जिले के मुनीडीह इलाके में हुई। घटना में 3 लोगों की मौत के बाद तेजी से गैस फैलने लगी। गैस की वजह से लोगों को सांस लेने में भी समस्या होने लगी। सांस लेने की समस्या को देखते हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है।
इलाज के दौरान 2 की मौत
घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मोहम्मद अजहरूद्दीन और संजय यादव के रूप में हुई है। वहीं इस हादसे में मो. इनामुद्दीन और मो. इब्राहीम का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम उनपर नजर बनाए हुए है।
क्या बोले परिजन
घटना को लेकर जानकारी देते हुए संजय यादव के परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद संजय घर पहुंचे थे और सांस लेने में दिक्कत के साथ ही बेचैनी की शिकायत कर रहे थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान संजय यादव ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि घर पहुंचने के बाद संजय ने गैस ब्लास्ट होने की बात कही थी।
लोगों का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। शिकायत के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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