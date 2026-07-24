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जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा! डिमना डैम में डूब गए 2 जूनियर डॉक्टर

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुरके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना लेक में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टर झील में डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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डिमना डैम में डूब गए 2 डॉक्टर

जमशेदपुरके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना लेक में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टर झील में डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट बलराम झा समेत अन्य लोग पहुंचे और दोनों की तलाश के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया।

अस्पताल से 2 बजे रात को निकले थे दोनों डॉक्टर

इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार, जूनियर डॉक्टर समीर लाल और सक्षम सिंह अपने अन्य साथी यश के साथ गुरुवार देर रात 2 बजे अस्पताल से कार से निकले थे। तीनों कार से डिमना डैम पहुंचे, जहां नीचे बने पौंड के पास सभी बैठकर शराब का सेवन करने लगे। इसी दौरान समीर का मोबाइल पौंड में गिर गया। समीर अपना मोबाइल लेने पौंड में उतरा और पौंड के गहरे पानी में डूबने लगा। इसी दौरान सक्षम सिंह समीर को बचाने के लिए गया। सक्षम ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगा पर दोनों गहरे पानी में समा गए। यश ने अपने साथियों को घटना की सूचना दी। जिसके बाद तड़के 6 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

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समीर लाल काशीडीह के बगान एरिया का रहने वाला था। वह दो भाइयों में छोटा था। समीर के पिता रेलवे में कार्यरत है, वहीं सक्षम सिंह मूल रूप ने डाल्टनगंज के पांकी के बिनेका गांव का रहने वाला था।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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