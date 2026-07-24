जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा! डिमना डैम में डूब गए 2 जूनियर डॉक्टर
जमशेदपुरके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना लेक में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टर झील में डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
जमशेदपुरके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना लेक में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टर झील में डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट बलराम झा समेत अन्य लोग पहुंचे और दोनों की तलाश के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया।
अस्पताल से 2 बजे रात को निकले थे दोनों डॉक्टर
इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार, जूनियर डॉक्टर समीर लाल और सक्षम सिंह अपने अन्य साथी यश के साथ गुरुवार देर रात 2 बजे अस्पताल से कार से निकले थे। तीनों कार से डिमना डैम पहुंचे, जहां नीचे बने पौंड के पास सभी बैठकर शराब का सेवन करने लगे। इसी दौरान समीर का मोबाइल पौंड में गिर गया। समीर अपना मोबाइल लेने पौंड में उतरा और पौंड के गहरे पानी में डूबने लगा। इसी दौरान सक्षम सिंह समीर को बचाने के लिए गया। सक्षम ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगा पर दोनों गहरे पानी में समा गए। यश ने अपने साथियों को घटना की सूचना दी। जिसके बाद तड़के 6 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।
समीर लाल काशीडीह के बगान एरिया का रहने वाला था। वह दो भाइयों में छोटा था। समीर के पिता रेलवे में कार्यरत है, वहीं सक्षम सिंह मूल रूप ने डाल्टनगंज के पांकी के बिनेका गांव का रहने वाला था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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