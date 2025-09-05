2 girls drown in river died on karam pooja गढ़वा में करम पूजा के दिन बड़ा हादसा, नदी में डूबीं दो मासूम बच्चियां, गांव में मातम, Jharkhand Hindi News - Hindustan
गढ़वा में करम पूजा के दिन बड़ा हादसा, नदी में डूबीं दो मासूम बच्चियां, गांव में मातम

झारखंड के गढ़वा जिले में आदिवासी पर्व करम के दिन दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अनुष्ठान के दौरान नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। यह घटना बुधवार को केतर थाना क्षेत्र के पांडा नदी के तट पर हुई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गढ़वाFri, 5 Sep 2025 09:47 AM
झारखंड के गढ़वा जिले में आदिवासी पर्व करम के दिन दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अनुष्ठान के दौरान नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। यह घटना बुधवार को केतर थाना क्षेत्र के पांडा नदी में हुई। मृत बच्चियों की पहचान बुधनी कुमारी (8 वर्ष) और सोना कुमारी (7 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, वहां मौजूद लोगों ने बच्चियों को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन दो की जान नहीं बच सकी।

इस मामले की जानकारी देते हुए गढ़वा जिले के केतर थाना प्रभारी अरुण कुमार रावणी ने बताया कि ताली और बकसिपुर गांव की महिलाएं और बच्चियां करम पर्व पर स्नान करने के लिए पांडा नदी गई थीं। यहां करम अनुष्ठान के दौरान छह बच्चियां गहरे पानी में फिसल गईं। वहां मौजूद महिलाओं ने सभी को बचाने की कोशिश की, लेकिन दो बच्चियां बेहोश अवस्था में मिलीं। उन्होंने बताया कि दोनों को भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया है

4 को बचाया लेकिन 2 डूब गईं

करम अनुष्ठान के दौरान नदी के तट पर काफी भीड़ थी। भीड़ में महिलाओं के साथ बच्चियां भी आई हुई थीं। इस दौरान नहाते-नहाते फिसलकर 6 बच्चियां गहरे पानी में चली गईं। पानी में जाने के बाद वो डूबने लगीं तो वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने बच्ची को बचाने का प्रयास किया और 4 को बाहर भी निकाल लिया। लेकिन इस दौरान 2 बच्चियों को बाहर निकालने में देरी हो गई। जब इन दो बच्चियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्चियों को मृत घोषित कर दिया।