गुमला में दर्दनाक हादसा, बोलेरो-टैंकर की टक्कर में 2 की मौत; 5 घायल

संक्षेप: झारखंड के गुमला जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला बाजार के पास खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हुए हैं।

झारखंड के गुमला जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला बाजार के पास खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यह हादसा सुबह लगभग साढ़े चार बजे हुआ, जब राम रेखा धाम मेले से लौट रहे युवकों की बोलेरो एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई। इस दुर्घटना में मुरहू प्रखंड के हांसा गांव निवासी शिवदत्त मांझी और अनुज मांझी की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में पांच अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें प्रभाष कुमार, जो खुद बोलेरो चला रहा था, अमित महतो (रेवा गांव), चंद्रू राम, सुनील कुमार (जुरदाग), और रंजीत महतो (मुरहू के बांदे गांव) शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कामडारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो टैंकर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे सवारियों की जान खतरे में पड़ गई। स्थानीय निवासियों और पुलिस की तुरंत सहायता से लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को वाहन से बाहर निकाला गया। कामडारा थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि एक बोलेरो और टैंकर के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।