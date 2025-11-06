Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़2 died in bolero tanker accident 5 injured in gumla jharkhand
गुमला में दर्दनाक हादसा, बोलेरो-टैंकर की टक्कर में 2 की मौत; 5 घायल

गुमला में दर्दनाक हादसा, बोलेरो-टैंकर की टक्कर में 2 की मौत; 5 घायल

संक्षेप: झारखंड के गुमला जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला बाजार के पास खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हुए हैं।

Thu, 6 Nov 2025 01:35 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
share Share
Follow Us on

झारखंड के गुमला जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला बाजार के पास खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यह हादसा सुबह लगभग साढ़े चार बजे हुआ, जब राम रेखा धाम मेले से लौट रहे युवकों की बोलेरो एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई। इस दुर्घटना में मुरहू प्रखंड के हांसा गांव निवासी शिवदत्त मांझी और अनुज मांझी की मौके पर ही मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसे में पांच अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें प्रभाष कुमार, जो खुद बोलेरो चला रहा था, अमित महतो (रेवा गांव), चंद्रू राम, सुनील कुमार (जुरदाग), और रंजीत महतो (मुरहू के बांदे गांव) शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कामडारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो टैंकर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे सवारियों की जान खतरे में पड़ गई। स्थानीय निवासियों और पुलिस की तुरंत सहायता से लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को वाहन से बाहर निकाला गया। कामडारा थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि एक बोलेरो और टैंकर के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

पुलिस द्वारा दुर्घटना की गहन जांच शुरू कर दी गई है ताकि हादसे के पीछे की वजहों का पता लगाया जा सके। स्थानीय प्रशासन भी इस गंभीर घटना पर गहरा संज्ञान ले रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।