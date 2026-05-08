रांची में दर्दनाक हादसा! तालाब में जा गिरी तेज रफ्तार कार; 2 की मौत
झारखंड की राजधानी रांची के तमाड़ इलाके में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होकर कार से अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में दो की मौत हो गई।
झारखंड की राजधानी रांची के तमाड़ इलाके में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होकर कार से अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में दो की मौत हो गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सिल्ली के बरलंगा निवासी दो युवक देर रात शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान तमाड़ थाना क्षेत्र के चालाडी गांव के पास चालक का कार से नियंत्रण हट गया। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे स्थित तालाब में जा घुसी। रात के अंधेरे में हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
मौके पर हो गई थी मौत
घटना की सूचना मिलने पर तमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला गया और तत्काल तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव आज परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और चालक का संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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