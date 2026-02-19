Hindustan Hindi News
शादी में शामिल होने आए 2 रिश्तेदारों की कुएं में मिली लाश, रांची में मचा हड़कंप

Feb 19, 2026 09:25 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू थाना क्षेत्र के बसाइरटोली (तिगरा गांव) स्थित एक खेत के कुएं से मंगलवार की शाम दो शव बरामद किए गए। दोनों शादी में शामिल होने आए थे।

दोनों मृतकों की पहचान बेड़ो के जरिया निवासी 48 वर्षीय बंधन भगत और 56 वर्षीय पुनई उरांव के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, दोनों रविवार को तिगरा निवासी दशू उरांव के घर एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। समारोह के दौरान ही दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। परिजनों ने उनके गांव लौटने की उम्मीद में काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। अंततः उनके साथ आए अन्य मेहमान घर लौट गए। मंगलवार को तिगरा के ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा। शवों की पहचान होने पर बेड़ो में उनके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन तिगरा पहुंचे और शवों को अपने साथ बेड़ो ले गए।

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

इधर, रातू पुलिस को जैसे ही कुएं में शव मिलने की जानकारी हुई, पुलिस ने बुधवार को जरिया गांव पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और रातू थाना ले आई, जहां पंचनामा तैयार करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। इस संबंध में पुनई उरांव की बेटी चमेली उरांव ने रातू थाना में यूडी केस दर्ज कराया है। रातू पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए रातू के थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने कहा कि इस घटना को लेकर परिजनों ने शक जाहिर नहीं किया है। मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है।

पेशे से किसाना था पुनई

मृतक पुनई उरांव ने अपनी भगिनी सुष्मिता लकड़ा को बचपन से अपने घर में पाल-पोसकर बड़ा किया था। उसकी शादी के सिलसिले में वे रातू थाना क्षेत्र के तिगरा बसाइरटोली निवासी लूसियस खलखो के यहां मेहमानी में गए थे। पुनई उरांव भी पेशे से किसान था। पत्नी लुन्दू उराइन, पुत्र चंपा उरांव और चमेली उरांव तथा बेटी पंची उरांव का रो-रोकर बुरा हाल है।

इकलौता कमाने वाला था बंधन

बेड़ो के जरिया पंचायत स्थित दो टोलों सिंघुआटोली और करमटोली में बुधवार को मातम पसरा रहा। परिजनों ने बताया कि बंधन भगत अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था और खेतीबारी कर परिवार को पोषण करता था। पत्नी चरिया उराइन और तीन पुत्रों शनि भगत, मनीष भगत और संतोष भगत का रो-रोकर बुरा हाल है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

