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बदल गया झारखंड का मौसम, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, 2 दिन ऑरेंज अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आज कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ही मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बदल गया झारखंड का मौसम, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, 2 दिन ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड का मौसम बदल गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना हो गया है। गुरुवार को दिनभर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, हालांकि पलामू, कोडरमा और गुमला समेत कुछ इलाकों में हुई बारिश से राहत मिली। आइए जानते हैं अगले 2 दिन पूरे झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।

इन जिलों में तेज बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट

झारखंड मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, सरायकेला- खरसावां तथा पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। विशेष रूप से रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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तापमान गिरेगा नीचे

विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले दो दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 24 जून तक झारखंड में लगातार बारिश का दौर बना रह सकता है।

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक 35.0 मिमी वर्षा बालूमाथ में रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रहा।

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59 प्रतिशत कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक जून से 18 जून तक झारखंड में सामान्य से 59 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस अवधि में सामान्य वर्षापात 74.9 मिमी होना चाहिए था, जबकि वास्तविक वर्षा केवल 30.8 मिमी दर्ज की गई। गढ़वा जिला अब तक 100 प्रतिशत वर्षा घाटे की स्थिति में है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल नीनो परिस्थितियां और स्थानीय स्तर पर मानसून की धीमी प्रगति राज्य में सामान्य से कम वर्षा के प्रमुख कारण हैं। हालांकि आने वाले दिनों में मानसून के और सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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