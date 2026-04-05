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रांची में दर्दनाक हादसा! तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत

Apr 05, 2026 08:48 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में दर्दनाक हादसा सामने आया है। रातू में शनिवार की दोपहर तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बाजपुर पंडरा तिगरा नवाटोली के रहने वाले थे और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मृत बच्चों में 10 साल के आयुष उरांव और आठ वर्षीय जोसवा मुंडा शामिल हैं।

रांची में दर्दनाक हादसा! तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत

झारखंड के रांची में दर्दनाक हादसा सामने आया है। रातू में शनिवार की दोपहर तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बाजपुर पंडरा तिगरा नवाटोली के रहने वाले थे और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मृत बच्चों में 10 वर्षीय आयुष उरांव व आठ वर्षीय जोसवा मुंडा शामिल हैं।

आयुष के पिता करमा उरांव ने बताया कि शनिवार करीब एक बजे उनका बेटा स्कूल से लौटा और घर में बैग रखकर बिना किसी को बताए नहाने चला गया। कुछ देर बाद सूचना मिली कि दो बच्चे तालाब में डूब गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुंचे। वहीं मानस जॉन मुंडा ने बताया, उनका बेटा जोसवा शनिवार को स्कूल नहीं गया था। दोपहर में लस्सी पी। इसके बाद तालाब में नहाने चला गया। इसी बीच डूबने की सूचना पर जब वे तालाब के पास गए।

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वहां स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को तालाब से निकाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रातू थाना के इंस्पेक्टर आदिकांत महतो ने बताया कि अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया गया है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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