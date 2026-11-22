झारखंड कोयले से कमाई में नंबर-1, भुगतान में मिले 1900 करोड़ रुपए, दूसरे नंबर पर कौन
कोयले से अक्तूबर महीने में झारखंड को रिकॉर्ड कमाई हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की ओर से अक्तूबर 2026 में विभिन्न राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4173.69 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, जीएसटी और अन्य मदों से प्राप्त राशि शामिल है।
कोयले से अक्तूबर महीने में झारखंड को रिकॉर्ड कमाई हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की ओर से अक्तूबर 2026 में विभिन्न राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4173.69 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), जीएसटी और अन्य मदों से प्राप्त राशि शामिल है। राजस्व भुगतान के मामले में झारखंड सबसे आगे रहा। झारखंड को अक्तूबर में कुल 1909.98 करोड़ रुपये मिले, जो सभी राज्यों को किए गए कुल भुगतान का लगभग आधा (45.7 प्रतिशत) है।
ओडिशा 719.20 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 588.92 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ को 445.63 करोड़, महाराष्ट्र को 328.78 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 136.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। आंकड़ों के अनुसार, झारखंड को रॉयल्टी के रूप में 524.17 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा डीएमएफ मद में 150.71 करोड़ और एनएमईटी के तहत 15.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सबसे अधिक 765.47 करोड़ रुपये अन्य मदों में दर्ज किए गए। जीएसटी के विभिन्न घटकों से भी राज्य को बड़ी राशि मिली। इसमें सीजीएसटी के 81.41 करोड़, एसजीएसटी के 81.41 करोड़ और आईजीएसटी के 291.29 करोड़ रुपये शामिल हैं। ओडिशा को 255.45 करोड़ रुपये रॉयल्टी, डीएमएफ से 87.09 करोड़ और एनएमईटी से 7.63 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश को 233.43 करोड़ रुपये रॉयल्टी तथा 70.45 करोड़ रुपये डीएमएफ के रूप में मिले।
राज्यों को मिला कोयला राजस्व
झारखंड 1909.98
ओडिशा 719.20
मध्य प्रदेश 588.92
छत्तीसगढ़ 445.63
महाराष्ट्र 328.78
पश्चिम बंगाल 136.30
उत्तर प्रदेश 43.17
असम 1.71
कुल 4,173.69
(राशि करोड़ रुपये में)
रॉयल्टी से कुल 1440.85 करोड़
अक्तूबर में सभी राज्यों को कुल 1440.85 करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में मिले। डीएमएफ के तहत 433.96 करोड़ और एनएमईटी के तहत 43.46 करोड़ रुपये दर्ज किए गए। जीएसटी के तीन घटकों में सीजीएसटी 338.32 करोड़, एसजीएसटी 246.17 करोड़ और आईजीएसटी 831.01 करोड़ रुपये रहा।
BCCL मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता अभियान का समापन समारोह
बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में त्रैमासिक सतर्कता जागरूकता अभियान के समापन समारोह में सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सतर्कता, उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित विषय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रभावी अनुपालन व समयबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सभी स्तर पर समान रूप से निहित है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को अपनी कार्यशैली का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया।
मौके पर निदेशक (तकनीकी/ संचालन) संजय कुमार सिंह ने कहा कि संस्थागत मजबूती तथा सतत विकास के लिए प्रत्येक इकाई में नैतिकता पर आधारित कार्यसंस्कृति को व्यवहार में उतारना अनिवार्य है। निदेशक (वित्त/मा.सं) राजेश कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि सतर्कता का अर्थ केवल भ्रष्टाचार-निवारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म-संयम, अनुशासन और नैतिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर