Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़19 year old man of Jharkhand dies by suicide after family delays marriage plans
घरवाले कह रहे थे कुछ साल रूक जा, फिर करा देंगे शादी; झारखंड के नाराज युवक ने महाराष्ट्र में दे दी जान

घरवाले कह रहे थे कुछ साल रूक जा, फिर करा देंगे शादी; झारखंड के नाराज युवक ने महाराष्ट्र में दे दी जान

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि युवक अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे और उसे तीन साल तक रूकने का कह रहे थे। जिसके चलते वह काफी ज्यादा मानसिक दबाव में था, और इसी के तनाव के चलते उसने अपनी जान दे दी।

Tue, 2 Dec 2025 02:59 PMSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड के रहने वाले 19 साल के एक युवक ने महाराष्ट्र के ठाणे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर वी। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवक अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे और उसे तीन साल तक रूकने का कह रहे थे। जिसके चलते वह काफी ज्यादा मानसिक दबाव में था, और इसी के तनाव के चलते उसने अपनी जान दे दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 30 नवम्बर को शहर के डोंबिवली इलाके में हुई और जिसकी जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। असल में झारखंड का रहने वाला यह लड़का अपने ही इलाके की एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। हालांकि, उसका परिवार उसे शादी के लिए तीन साल रूकने का कह रहा था, ताकि वह कानूनी तौर पर लड़कों के लिए शादी की तय उम्र (21 साल) तक पहुंच जाता।

घरवालों की सलाह युवक को अच्छी नहीं लगी और वह इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके चलते वह काफी मानसिक तनाव में आ गया और उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इस बारे में जानकारी देते हुए मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि उस लड़के ने 30 नवंबर को कथित तौर पर अपने घर की छत से दुपट्टे का इस्तेमाल करके फांसी लगा ली। बाद में उसका परिवार उसे पास के एक अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

युवक झारखंड में कहा का रहने वाला था और उसका नाम-पता क्या था, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एक्सीडेंटल मौत का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।