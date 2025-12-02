घरवाले कह रहे थे कुछ साल रूक जा, फिर करा देंगे शादी; झारखंड के नाराज युवक ने महाराष्ट्र में दे दी जान
पुलिस ने बताया कि युवक अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे और उसे तीन साल तक रूकने का कह रहे थे। जिसके चलते वह काफी ज्यादा मानसिक दबाव में था, और इसी के तनाव के चलते उसने अपनी जान दे दी।
झारखंड के रहने वाले 19 साल के एक युवक ने महाराष्ट्र के ठाणे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर वी। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवक अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे और उसे तीन साल तक रूकने का कह रहे थे। जिसके चलते वह काफी ज्यादा मानसिक दबाव में था, और इसी के तनाव के चलते उसने अपनी जान दे दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 30 नवम्बर को शहर के डोंबिवली इलाके में हुई और जिसकी जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। असल में झारखंड का रहने वाला यह लड़का अपने ही इलाके की एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। हालांकि, उसका परिवार उसे शादी के लिए तीन साल रूकने का कह रहा था, ताकि वह कानूनी तौर पर लड़कों के लिए शादी की तय उम्र (21 साल) तक पहुंच जाता।
घरवालों की सलाह युवक को अच्छी नहीं लगी और वह इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके चलते वह काफी मानसिक तनाव में आ गया और उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इस बारे में जानकारी देते हुए मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि उस लड़के ने 30 नवंबर को कथित तौर पर अपने घर की छत से दुपट्टे का इस्तेमाल करके फांसी लगा ली। बाद में उसका परिवार उसे पास के एक अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
युवक झारखंड में कहा का रहने वाला था और उसका नाम-पता क्या था, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एक्सीडेंटल मौत का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।