टाटा की 19 जोड़ी ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह
झारसुगुड़ा रेलवे यार्ड विस्तार के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने चक्रधरपुर मंडल होकर चलने वाली 90 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन दिन बदलकर अप-डाउन में रद्द कर दिया। इसमें टाटानगर की 19 जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं।
झारसुगुड़ा रेलवे यार्ड विस्तार के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने चक्रधरपुर मंडल होकर चलने वाली 90 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन दिन बदलकर अप-डाउन में रद्द कर दिया। इसमें टाटानगर की 19 जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं। इतवारी एक्सप्रेस 29 नवंबर के अलावा 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रद्द होगी। हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस 26 और 28 नवंबर समेत 3, 5, 12 और 14 दिसंबर को रद्द रहेगी। हावड़ा कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस 11 दिसंबर से 18 दिसंबर को रद्द है।
ये ट्रेनें भी रहेंगी रद्द
हावड़ा-जूनागढ़ इस्पात एक्सप्रेस 12 दिसंबर से 17 दिसंबर को रद्द है। टाटानगर-बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 और 14 दिसंबर को रद्द है। टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 4 से 8 दिसंबर और 15 व 16 दिसंबर तक रद्द होगी। संतरागाछी-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस 5 से 14 दिसंबर तक रद्द है। हावड़ा-जगदलपुर कोरापुट एक्सप्रेस 12 से 16 दिसंबर तक रद्द है। कामाख्या-मुंबई कर्मभूमि साप्ताहिक एक्सप्रेस 8, 12 और 15 दिसंबर को रद्द रहेगी, जबकि रानी कमलापति-संतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस 9 और 10 दिसंबर को अप-डाउन में रद्द है। शालीमार भुज एक्सप्रेस अप-डाउन में 5, 8, 12 और 15 दिसंबर को रद्द है। बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस अप-डाउन में 11 और 12 दिसंबर को रद्द होगी।
शालीमार-भुज एक्सप्रेस 13 और 15 दिसंबर को अप डाउन में रद्द है। शालीमार मुंबई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 14 और 16 दिसंबर को अप डाउन में रद्द है। पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस अप डाउन में 14 और 16 दिसंबर को रद्द है। उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस 12 और 13 दिसंबर को अप-डाउन में रद्द है। हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 7, 8, 14, 15, 16 और 17 दिसंबर को रद्द है। हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस 14 और 17 दिसंबर को रद्द है। संतरागाछी-हुजूर नांदेड़ साहिब साप्ताहिक एक्सप्रेस 14 और 16 दिसंबर को अप-डाउन में रद्द होगी।
उत्कल और एर्नाकुलम ट्रेन का बदलेगा मार्ग
उत्कल एक्सप्रेस लाइन ब्लॉक के दौरान 28 नवंबर, 5 से 7 और 14 दिसंबर को टाटानगर स्टेशन न आकर झारसुगुड़ा से कटक, संबलपुर होकर चलेगी, जबकि उत्कल एक्सप्रेस 6 से 15 दिसंबर तक टाटानगर नहीं आएगी। टाटानगर-एर्नाकुलम का मार्ग अप-डाउन में 11 से 15 दिसंबर तक बदलेगा। यशवंतपुर-टाटानगर एक्सप्रेस का मार्ग 13 दिसंबर को बदलेगा। यशवंतपुर और एर्नाकुलम की ट्रेन को चाईबासा होकर चलने का आदेश है।
राउरकेला से अप-डाउन करेगी साउथ बिहार
लाइन ब्लॉक के दौरान दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन से अप-डाउन करेगी। रेलवे के अनुसार, 28 और 29 नवंबर के अलावा 4 से 16 दिसंबर तक साउथ बिहार दुर्ग नहीं जाएगी।
कोल्हान की 5 जोड़ी ट्रेनें आज रहेंगी रद्द
चक्रधरपुर मंडल रेलवे में मशीन ब्लॉक व अन्य तकनीकी कार्यों के कारण टाटानगर की पांच मेमू ट्रेनों का परिचालन बुधवार को रद्द होगा। इनमें टाटानगर-आदित्यपुर गुवा मेमू, टाटानगर-चक्रधरपुर मेमू, टाटानगर-गुवा-टाटा मेमू, टाटानगर-राउरकेला मेमू और झारग्राम-धनबाद मेमू अप-डाउन में शामिल हैं। दक्षिण पूर्व जोन से यह आदेश हुआ है। मेमू ट्रेनों के रद्द होने से कोल्हान, बंगाल व ओडिशा के सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में परेशानी होगी। मंगलवार को भी हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस एवं अन्य टाटानगर से इतवारी, बिलासपुर और हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद्द था,
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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