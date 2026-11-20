तूफान से पहले अलर्ट पर रेलवे, झारखंड में 19 ट्रेनों को किया गया रद्द, देखें पूरी ट्रेनों की लिस्ट
चक्रवाती तूफान अकवन के प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें एक्सप्रेस, मेमू और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से 19 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार, अलग-अलग ट्रेनों का परिचालन 19 और 20 नवंबर को रद्द रहेगा।
चक्रवाती तूफान अकवन के प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें एक्सप्रेस, मेमू और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से 19 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार, अलग-अलग ट्रेनों का परिचालन 19 और 20 नवंबर को रद्द रहेगा। इससे पुरी, भुवनेश्वर, टाटानगर, बालेश्वर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
रेलवे के अनुसार, 19 नवंबर को 12881 शालीमार-पुरी एक्सप्रेस और 18017 भंजपुर-पुरी एक्सप्रेस रद्द रही। वहीं, 20 नवंबर को 18018 पुरी-भंजपुर एक्सप्रेस, 18401 बांगरीपोसी-पुरी एक्सप्रेस और 18402 पुरी-बांगरीपोसी एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होगा। इसके अलावा 22895-96 हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और 20891-92 टाटानगर-ब्रह्मपुर-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस भी 20 नवंबर को रद्द रहेंगी। 20 नवंबर को टाटानगर-बादामपहाड़ रूट पर चलने वाली ट्रेन संख्या 68129-30, 68131-32 और 68133-34 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं, बालेश्वर-गोपीनाथपुर नीलगिरि-बालेश्वर रूट की ट्रेन संख्या 68185-86, 68187-88 और 68189-90 मेमू ट्रेनों का परिचालन भी नहीं होगा। इसके अलावा भंजपुर-रुपसा-भंजपुर रूट की 68174-75 और 68176-77 मेमू ट्रेनें और बारीपदा-बांगरीपोसी-बारीपदा रूट की 68179—78 मेमू भी रद्द रहेंगी। 68180 बारीपदा-बालेश्वर मेमू का परिचालन भी 20 नवंबर को नहीं होगा। वहीं, जलेश्वर-पुरी और पुरी-जलेश्वर के बीच चलने वाली 68441-42 मेमू ट्रेनें भी रद्द रहेंगी।
डॉक्टर व एंबुलेंस तैयार रखने के निर्देश
मंत्री ने जलभराव, निचले इलाकों में पानी जमा होने, कच्चे मकानों को नुकसान, पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और ग्रामीण सड़कों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पहले से तैयारी करने को कहा। सभी सिविल सर्जनों को अस्पतालों में जरूरी दवाइयां, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है।
धान की फसल नुकसान पर होगा सर्वे
मंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक करीब 25 प्रतिशत धान की कटाई हुई है, जबकि 75 प्रतिशत फसल अभी खेतों में खड़ी है। लगातार बारिश होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि फसल क्षति होने पर पंचायत और प्रखंड स्तर पर तत्काल सर्वे कराया जाए। कृषि विभाग, अंचल प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से नुकसान का आकलन करे, ताकि, प्रभावित किसानों राहत मिल सके।
‘आपदा का इंतजार न करें, पहले से हो तैयारी’
डॉ. अंसारी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय पर तैयारी और कार्रवाई से नुकसान कम किया जा सकता है। सरकार किसानों की फसल और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने जनता से मौसम विभाग और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने, तेज हवा और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना देने को भी कहा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर