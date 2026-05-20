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टावर पर चढ़कर लगाई फांसी, 18 वर्षीय युवक के सुसाइड वाले तरीके से हर कोई हैरान

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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आस-पास के लोग इस बात से हैरान हैं कि उसने आत्महत्या के लिए ऐसा रास्ता क्यों अपनाया। मृत युवक की पहचान बिरसा उरांव नाम से हुई है। उसकी उम्र महज 18 साल थी और वह गुमला जिले में भरनो थाना क्षेत्र के चेटो परसा गांव में रहता था।

टावर पर चढ़कर लगाई फांसी, 18 वर्षीय युवक के सुसाइड वाले तरीके से हर कोई हैरान

झारखंड की रांची से आत्महत्या का बेहद अजीब मामला सामने आया है। यहां के बेडो थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक ने बिजली के टॉवर पर चढ़कर फांसी लगाकर अपनी जान दी है। आस-पास के लोग इस बात से हैरान हैं कि उसने आत्महत्या के लिए ऐसा रास्ता क्यों अपनाया। मृत युवक की पहचान बिरसा उरांव नाम से हुई है। उसकी उम्र महज 18 साल थी और वह गुमला जिले में भरनो थाना क्षेत्र के चेटो परसा गांव में रहता था।

बिजली के टावर पर चढ़कर लगाई फांसी

जानकारी के मुताबिक, बिरसा ने रांची जिले के बेडो थाना क्षेत्र के ईंटाचिल्द्री टंगराटोली नामक गांव के पास लगे बिजली के टावर पर चढ़कर फांसी लगाई है। आत्महत्या की ये घटना संभवता बुधवार रात की बताई जा रही है। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, तो मौके पर पहुंची टीम ने लाश उतरवाकर छानबीन और पूछताछ शुरू की।

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सुसाइड वाले तरीके से हर कोई हैरान

सामने आई तस्वीर में लड़का टावर के लगभग ऊपरी सिरे के एक कोने में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। वहां उसने खुदको फांसी के फंदे से लटकाकर खत्म कर लिया। आस-पास के लोग इस बात से हैरान हैं कि उसने आत्महत्या करने के लिए ऐसा क्यों किया? उसके टावर पर चढ़कर आत्महत्या करना लोगों को दोहरी हैरानी में डाल रहा है, पहला- उसका आत्महत्या करना और दूसरा- उसका टावर पर चढ़कर फांसी लगाना।

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आत्महत्या की वजह अब तक अज्ञात

सूचना मिलने पर बेड़ो थाना के एसआई अनिल टोप्पो सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने टीम को छानबीन की निर्देश दिया है। अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है कि आखिर 18 वर्षीय बिरसा उरांव ने आत्महत्या क्यों की? पुलिस आगे छानबीन कर रही है। शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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