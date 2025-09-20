17 year old girl gangraped in lohardaga jharkhand 5 arrested झारखंड में शर्मनाक घटना, नाबालिग बच्ची के साथ 5 लोगों ने किया गैंगरेप, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़17 year old girl gangraped in lohardaga jharkhand 5 arrested

झारखंड में शर्मनाक घटना, नाबालिग बच्ची के साथ 5 लोगों ने किया गैंगरेप

झारखंड के लोहरदगा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की के साथ 5 लोगों ने मिलकर रेप किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 08:53 AM
झारखंड के लोहरदगा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की के साथ 5 लोगों ने मिलकर रेप किया है। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपनी नानी के घर गई हुई थी। गुरुवार शाम को नानी के गांव के पास मेला लगा हुआ था। मेला देखने के लिए पीड़िता भी पहुंची हुई थी। मेले से वापस आने के दौरान 5 लोगों ने उसे किडनैप किया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत ऐक्शन लिया गया और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए लोहरदगा सदर थाने के प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि आरोपियों पर बीएनएस की धारा 70 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।