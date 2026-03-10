2026 में 17 नक्सली मारे गए, अभी कितने सक्रिय? झारखंड विधानसभा में मंत्री ने दिया जवाब
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन अल्पसूचित प्रश्न के दौरान विधायक सरयू राय के नक्सल समस्या से जुड़े प्रश्न पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में 10-15 सालों की अपेक्षा काफी कम माओवादी बचे हैं।
वर्तमान में राज्य में कुल कितने माओवादी सक्रिय
सरयू राय ने सारंडा इलाके में लगातार नक्सल वारदात व अभियान से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि केंद्रीय व राज्य बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में कुल 55 माओवादी सक्रिय हैं। सारंडा में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2026 में 17 नक्सलियों को अभियान के दौरान मार गिराया गया। इस दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए, उसमें भी नक्सलियों का प्रभाव कमजोर होने की बात स्वीकार की गई है।
नक्सलियों की मौजूदगी की क्या वजह
सरयू राय ने सरकार के सवाल पर पूरक के दौरान कहा कि उत्तर अधूरा दिया गया है। जवाब में अनुलग्नक देने की बात कही गई है, लेकिन नहीं है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह सूची भिजवा देंगे। सरयू ने कहा कि खनन गतिविधि, बेरोजगारी या किन कारणों से सारंडा में नक्सली मौजूद हैं। आईडी विस्फोट भी लगातार हो रहे हैं, किन इलाकों में आईडी लगा है, क्या उसे चिन्हित किया गया।
2024 से अब तक कितने नक्सली मारे गए
योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि माओवाद राज्य के लिए चिंता है। उनपर अंकुश के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। क्यों नक्सल गतिविधि बढ़ी है, इसके लिए समझना होगा कि माओवादी भी मंसूबे बदलते हैं। सारंडा में लगातार कार्रवाई हुई है। सरयू ने कहा कि कार्रवाई का तुलनात्मक विवरण दें, तब सफलताएं पता चलेंगी। सरयू राय को बाद में अनुलग्नक भेज सरकार ने बताया कि एक जनवरी 2024 से अबतक 28 नक्सली मारे जा चुके हैं। 48 माओवादियों को अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें