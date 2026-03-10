Hindustan Hindi News
2026 में 17 नक्सली मारे गए, अभी कितने सक्रिय? झारखंड विधानसभा में मंत्री ने दिया जवाब

Mar 10, 2026 01:20 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, रांची
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन अल्पसूचित प्रश्न के दौरान विधायक सरयू राय के नक्सल समस्या से जुड़े प्रश्न पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में 10-15 सालों की अपेक्षा काफी कम माओवादी बचे हैं।

हमारी सरकार की सरेंडर पॉलिसी भी बेहतर रही है। लोग लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं। भटके लोगों को जल्द से जल्द मुख्यधारा में लाया जाएगा।

वर्तमान में राज्य में कुल कितने माओवादी सक्रिय

सरयू राय ने सारंडा इलाके में लगातार नक्सल वारदात व अभियान से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि केंद्रीय व राज्य बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में कुल 55 माओवादी सक्रिय हैं। सारंडा में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2026 में 17 नक्सलियों को अभियान के दौरान मार गिराया गया। इस दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए, उसमें भी नक्सलियों का प्रभाव कमजोर होने की बात स्वीकार की गई है।

नक्सलियों की मौजूदगी की क्या वजह

सरयू राय ने सरकार के सवाल पर पूरक के दौरान कहा कि उत्तर अधूरा दिया गया है। जवाब में अनुलग्नक देने की बात कही गई है, लेकिन नहीं है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह सूची भिजवा देंगे। सरयू ने कहा कि खनन गतिविधि, बेरोजगारी या किन कारणों से सारंडा में नक्सली मौजूद हैं। आईडी विस्फोट भी लगातार हो रहे हैं, किन इलाकों में आईडी लगा है, क्या उसे चिन्हित किया गया।

2024 से अब तक कितने नक्सली मारे गए

योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि माओवाद राज्य के लिए चिंता है। उनपर अंकुश के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। क्यों नक्सल गतिविधि बढ़ी है, इसके लिए समझना होगा कि माओवादी भी मंसूबे बदलते हैं। सारंडा में लगातार कार्रवाई हुई है। सरयू ने कहा कि कार्रवाई का तुलनात्मक विवरण दें, तब सफलताएं पता चलेंगी। सरयू राय को बाद में अनुलग्नक भेज सरकार ने बताया कि एक जनवरी 2024 से अबतक 28 नक्सली मारे जा चुके हैं। 48 माओवादियों को अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

