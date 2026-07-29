15 लाख के इनामी समेत 16 ने किया सरेंडर, चाईबासा में बचे सिर्फ 3 माओवादी
देश के साथ झारखंड में भी नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। इस साल अब तक 45 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। चाईबासा में सिर्फ 3 नक्सली बचे हैं।
झारखंड में भाकपा माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा और केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल दस्ते के 16 सदस्यों ने ऑपरेशन नवजीवन के तहत पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को डीजीपी तदाशा मिश्रा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चाईबासा में वर्तमान में मिसिर बेसरा को लेकर अभियान चल रहा है। उसके साथ सिर्फ दो माओवादी मेहनत उर्फ मोछू और गौरव हैं, जबकि दूसरे माओवादी सालूका कायम के साथ भी दो कैडर बचे हैं। इस तरह चाईबासा में अब सिर्फ छह माओवादी बचे हैं। हालांकि देर रात मिसिर बेसरा व उसके साथ दो माओवादियों की गिरफ्तारी पर अब तीन ही बचेंगे।
इन नक्सलियों ने भी किया सरेंडर
पुलिस मुख्यालय में सरेंडर करने वालों में 15 लाख का इनामी रीजनल कमेटी मेंबर संतोष उर्फ वासुदेव दा प्रमुख है। उसके खिलाफ राज्य में 128 माओवादी केस दर्ज हैं। गिरिडीह के पीरटांड निवासी संतोष ने एक इंसास, पांच मैगजीन और 136 राउंड कारतूस के साथ सरेंडर किया है। वहीं, 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर चंदन लोहरा, जोनल कमांडर संतोष मांझी, जयकांत मुंडा ने एके 47 के साथ सरेंडर किया है। पुलिस मुख्यालय में सरेंडर करने वालों में सबजोनल कमांडर राजनाथ हांसदा, अनिल तुरी, सुखलाल बिरंजिया, सुदेश होनहागा, एतवारी मांझी उर्फ सुनोतो, देवान मुर्मू, सुमित्रा सुरीन, चंपा मंझियाइन, रिसिव, सालमी मुंडा, मुन्नी सुरीन, सीता मुंडा शामिल हैं।
वहीं, छत्तीसगढ़ के सारंडा में सक्रिय जोनल कमांडर अश्विन, सब जोनल कमांडर सोहन पुनेम, राहत मांडवी, एरिया कमांडर रीता उर्फ सावित्री, अनुषा कुंजम, रजनी मकदम, दस्ता सदस्य सुबनी मुंडा, जिलानी उर्फ सालमी चांपिया ने सरेंडर किया।
क्या है अब माओवादी संगठन की वस्तुस्थिति
सारंडा में एक साल पहले तक 100 से अधिक सशस्त्र उग्रवादी सक्रिय थे। चाईबासा एसपी अमित रेणु ने बताया कि 21 मई को 27 माओवादियों ने सरेंडर किया था। अब चाईबासा में मिसिर बेसरा, सालूका कायम के दस्ते के साथ सिर्फ दो-दो माओवादी हैं। गौरतलब है कि इस साल भाकपा माआवादियों के कुल 93 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं 45 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है, जबकि 22 माओवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं।
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