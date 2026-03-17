झारखंड के 9 जिलों के 1.59 लाख किसान MSP को तरसे, लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं
सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नौ जिलों में 1,59,354 किसानों से धान खरीद में न केवल उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने में काफी देरी की गई, बल्कि बकाया भी पाया गया।
सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नौ जिलों में 1,59,354 किसानों से धान खरीद में न केवल उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने में काफी देरी की गई, बल्कि बकाया भी पाया गया। सबसे अधिक हजारीबाग के 61,218 किसानों से धान खरीद हुई थी। किसानों को एमएसपी का भुगतान दो किस्तों में होना था। 50% खरीद के अगले दिन और 50% खरीद से एक महीने के अंदर।
जांच में सच इसके उलट मिला। पहली किस्त में 79 से 98% किसानों को भुगतान में 775 दिनों तक की देरी हुई। वहीं, दूसरी किस्त में 64 से 100% किसानों को 370 दिनों तक का इंतजार करना पड़ा। वहीं, खरीद की तिथि से आठ माह से चार साल तक की अवधि बीत जाने के बाद भी 1741 किसानों को 8.84 करोड़ का एमएसपी भुगतान किसानों को नहीं किया गया।
लापरवाही के बावजूद पैक्स-लैम्पस और मिलरों पर कार्रवाई नहीं
राज्य के नौ जिलों में धान खरीद और मिलिंग की प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितता और लापरवाही मिली। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 से 2017-18 के बीच, 256 पैक्स और लैम्प्स पर ₹25.10 करोड़ का बकाया था। विभाग द्वारा 9.70 करोड़ रुपए बकाया राशि की वसूली किए बिना ही 105 पैक्स-लैम्प्स और ₹7.51 करोड़ का बकाया रखने वाले 14 मिलरों को 2018-19 से 2021-22 के दौरान फिर से धान खरीदने और मिलिंग की अनुमति दे दी गई।
इसके अलावा इनमें से 25 पैक्स-लैम्प्स और चार मिलरों ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान क्रमश: ₹11.22 करोड़ मूल्य का धान और ₹30.09 करोड़ मूल्य का न तो धान लौटाया और न ही चावल जमा किया। करोड़ों रुपये के इस सरकारी नुकसान के बावजूद, संबंधित पैक्स, लैम्प्स और मिलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
राइस मिलों से ₹72.81 करोड़ की वसूली बाकी
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानों से पैक्स-लैम्प्स द्वारा खरीदे गए 10.07 लाख मीट्रिक टन धान में से 20.77 करोड़ का 10.210 मीट्रिक टन धान मिलरों को नहीं दिया गया। इसी तरह 33 राइस मिलों ने धान के बदले भारतीय खाद्य निगम के पास समान मात्रा में चावल जमा नहीं कराया। लेखा परीक्षा के दौरान ऐसे 51 मामलों की पहचान की गई, जिनमें कुल 24,215.17 मीट्रिक टन कम चावल जमा हुआ। इस लापरवाही के कारण इन मिलों से ₹72.81 करोड़ की वसूली की जानी बाकी है।
83 गोदामों के भौतिक सत्यापन में भारी खामियां और प्रशासनिक विफलता
ऑडिट के दौरान 83 गोदामों के भौतिक सत्यापन में भारी खामियां पाई गईं। 92% गोदामों में बिजली की कमी थी। 100% गोदामों में धर्मकांटा, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी और सुरक्षाकर्मियों का पूर्ण अभाव था। जेएसएफसीएल अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से 88,716 मीट्रिक टन चावल और 29,429 मीट्रिक टन गेंहू नहीं उठा सका।
हालांकि कंपनी ने इन खाद्यान्न की लागत के लिए 32.50 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन उसने केवल 2.42 करोड़ की वापसी का दावा किया। इसी तरह वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान जेएसएफसीएल निदेशक मंडल की 16 बोर्ड बैठकें होना अनिवार्य थीं, वहां केवल छह हुईं। कंपनी के वार्षिक खाते 2010 से ही लंबित हैं, जिसके लिए कंपनी ने कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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