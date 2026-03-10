Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अफसर बने IAS, जानिए नामों की लिस्ट

Mar 10, 2026 12:14 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share Share
Follow Us on

अधिसूचना के अनुसार, नियुक्ति झारखंड सरकार से परामर्श व निर्धारित रिक्तियों के आधार पर की गई है। इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में झारखंड कैडर मिला है। अभी प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर रखा जाएगा।

झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अफसर बने IAS, जानिए नामों की लिस्ट

झारखंड के राज्य सिविल सेवा (एससीएस) के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नति मिली है। केंद्र के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सोमवार को जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने झारखंड कैडर के राज्य सिविल सेवा के चयनित अधिकारियों को नियमों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

अधिसूचना के अनुसार, नियुक्ति झारखंड सरकार से परामर्श व निर्धारित रिक्तियों के आधार पर की गई है। इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में झारखंड कैडर मिला है। अभी प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:15 साल में 2.7 गुना बढ़ी कमाई, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से अधिक

जानिए नामों की लिस्ट

इन्हें मिली प्रोन्नति : दिलेश्वर महतो, इश्तेयाक अहमद, बिद्यानंद शर्मा पंकज, संगीता लाल, रॉबिन टोप्पो, नयन तारा केरकेट्टा, अरुण सिंह, आलोक शिकारी कच्छप, अनिलसन लकड़ा, नागेंद्र पासवान, सुबोध कुमार, आसिफ एकराम, नीरज सिंह, जुल्फिकार अली व अर्चना मेहता।

केंद्र से जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि इन अधिकारियों की नियुक्तिवर्ष 2024 की चयन सूची के तहत तय रिक्तियों के आधार पर 1954 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। नियुक्तियों पर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका के अंतिम निर्णय का असर पड़ सकता है। यह याचिका राधेश्याम प्रसाद ने दायर की है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। इस याचिका के कारण पवन कुमार मंडल, राजीव रंजन, अमित कुमार एवं संजय पीएम कुजूर की प्रोन्नति अभी लंबित रखी गई है।

ये भी पढ़ें:रांची में आर्मी जवान का शव फंदे से लटका मिला, परिवार ने जताई हत्या की आशंका
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़: BJP की लक्ष्मी वर्मा, कांग्रेस की फूलो देवी राज्यसभा के लिए निर्वाचित
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi IAS
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।