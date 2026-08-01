रांची में फिर गरजा बुलडोजर, ढहा दिए गए 15 घर; क्या थी वजह
झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने रांची में 51 डिसमिल जमीन पर बने 15 घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है।
रांची नगर निगम की ओर से करमटोली तालाब के निकट स्थित 51 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को विशेष अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 15 अस्थायी संरचनाओं को हटाते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
बता दें कि उक्त भूमि पर निवासरत 12 पात्र परिवारों को पूर्व में ही ईस्ट जेल रोड स्थित बिरसा आवास योजना के अंतर्गत स्थायी आवास आवंटित किया जा चुका था। इसके बावजूद वे आवंटित आवास में स्थानांतरित नहीं हुए और सरकारी भूमि पर ही रह रहे थे। निगम द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए। सार्वजनिक उद्घोषणा (अनाउंसमेंट) के माध्यम से भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास में स्थानांतरित होने की सूचना दी गई थी, किंतु उनके द्वारा सरकारी भूमि खाली नहीं की गई। वहीं, शेष 5 परिवारों को भी बिरसा आवास योजना के तहत आवास आवंटन हेतु लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कई बार नोटिस व सूचना उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निवासरत रहे। इस अभियान के दौरान इन परिवारों को भी बिरसा आवास में स्थानांतरित होने का अवसर देते हुए फ्लैट की चाबी उपलब्ध कराई गई। लेकिन, उन्होंने चाबी लेने से इनकार कर दिया।
आवंटित आवास में जाने का निर्देश
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित परिवारों से बातचीत कर उन्हें उनके आवंटित आवासों में जल्द स्थानांतरित होने का निर्देश दिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
इधर, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम विरोध पर लौटी
कांटाटोली बस स्टैंड के पास नगर निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची रांची नगर निगम की टीम को शुक्रवार को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अगुवाई में नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम जेसीबी मशीन के साथ एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। लेकिन, जैसे ही निगम की टीम पहुंची। वहां स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कार्रवाई के विरोध में सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि वे पिछले 40-40 वर्षों से वहां रह रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना उचित नहीं है। लोगों ने निगम अधिकारियों से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की।
इस मामले में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि यह सरकारी जमीन है और सार्वजनिक परियोजना के लिए इसे खाली कराना आवश्यक है, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि फिलहाल उन्हें ट्रेनिंग सेंटर के पास शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन, वे मानने को तैयार नहीं हुए। मौके पर वार्ड संख्या 13 के पार्षद पवन तिर्की भी मौजूद थे। इस दौरान उनकी अपर नगर आयुक्त के साथ हल्की नोक-झोंक भी हुई। हालांकि, बाद में निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिनों की मोहलत देते हुए किसी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की और वापस लौट गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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