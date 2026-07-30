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जमशेदपुर में होगी बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, ध्वस्त कर दिए जाएंगे 145 घर; क्या है वजह

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के जमशेदपुर में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन होने वाला है। यहां के करीब 145 घरों को तोड़कर जमींदोज कर दिया जाएगा। प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है।

जमशेदपुर न्यूज
जमशेदपुर बुलडोजर ऐक्शन

जमशेदपुर प्रशासन भुइयांडीह में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन लेने जा रहा है। भुइयांडीह की इंद्रानगर और कल्याणनगर बस्ती के लोगों ने 145 मकानों पर संभावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। बस्तीवासियों ने राहत की गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2023 के सर्वे में उनके मकानों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताकर नोटिस दिया गया था। उनका आरोप है कि 6 अगस्त को कार्रवाई की तैयारी है, हालांकि प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और मानगो की मेयर सुधा गुप्ता से भी हस्तक्षेप की मांग की गई। बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रभावित परिवारों को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजना के तहत पुनर्वास दिया जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए।

145 परिवारों को दिया गया नोटिस

भुइयांडीह के कल्याण नगर और इंद्रानगर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के एग्रिको स्थित कार्यालय पहुंचे और बरसात के मौसम में बेघर होने की आशंका जताते हुए हस्तक्षेप की मांग की। लोगों ने बताया कि कार्रवाई होने पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो जाएंगे। विधायक पूर्णिमा साहू ने तत्काल उपायुक्त राजीव रंजन से दूरभाष पर बात की। उन्होंने आग्रह किया कि लगातार बारिश के बीच किसी भी गरीब परिवार का आशियाना न उजाड़ा जाए और प्रस्तावित कार्रवाई फिलहाल स्थगित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन 145 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है, उनके दस्तावेज का सत्यापन कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने तक बेदखली की कार्रवाई न की जाए।

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मौके पर पहुंचीं विधायक पूर्णिमा साहू

विधायक ने अंचलाधिकारी और जमशेदपुर अक्षेस के नगर आयुक्त के साथ बैठक कर व्यावहारिक समाधान निकालने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बाद में पूर्णिमा साहू ने भुइयांडीह पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि समाधान नहीं निकलने पर वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराएंगी तथा सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगी।

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बता दें कि झारखंड में लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान सरकारी जमीनों पर कब्जाकर बनाए गए हजारों घरों को जमींदोज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई लगातारी जारी रहेगी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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