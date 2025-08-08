14000 crore fake invoice 800 crore gst scam why ed raided at many locations in ranchi 14 हजार करोड़ का फर्जी बिल बनाया, कर ली 800 करोड़ की GST चोरी; रांची में ED ने इसलिए मारा छापा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़14000 crore fake invoice 800 crore gst scam why ed raided at many locations in ranchi

14 हजार करोड़ का फर्जी बिल बनाया, कर ली 800 करोड़ की GST चोरी; रांची में ED ने इसलिए मारा छापा

झारखंड में 14,325 करोड़ रुपये का फर्जी इन्वायस तैयार कर 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 8 Aug 2025 06:52 AM
share Share
Follow Us on
14 हजार करोड़ का फर्जी बिल बनाया, कर ली 800 करोड़ की GST चोरी; रांची में ED ने इसलिए मारा छापा

झारखंड में 14,325 करोड़ रुपये का फर्जी इन्वायस तैयार कर 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने एक साथ रांची, धनबाद, सरायकेला, जमशेदपुर और नवी मुंबई और पश्चिम बंगाल समेत कुल आठ ठिकानों पर छापेमारी की।

बीते दिनों ईडी ने जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा को गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिया था। देवड़ा ने पूछताछ के दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। कोलकाता का कारोबारी शिवकुमार देवड़ा जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसके साथ मिलकर अन्य सभी आरोपी फर्जी इन्वायस बनाकर टैक्स चोरी करते थे। जांच के दौरान ही स्पष्ट हुआ कि आरोपितों ने फर्जी इन्वायस बनाने के लिए 135 शेल कंपनियां बनाईं, जिसकी ईडी जांच कर रही है। इसी जांच के क्रम में शेल कंपनियों के 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपयों को जब्त किया गया था। आरोपितों ने मिलकर 14,325 करोड़ का फर्जी इन्वायस तैयार किया, जिससे करीब 800 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की।

धनबाद में फर्नीचर कारोबारी के घर-दफ्तर में छापे

आपणो घर में छापेमारी के दौरान अमित अग्रवाल अपने घर पर ही थे। ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। उनसे फर्जी बिल के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। अमित अग्रवाल के साथ-साथ ईडी के निशाने पर धनबाद के कई अन्य कारोबारी भी हैं।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर) के घालमेल मामले में प्रवर्तन निधेशालय (ईडी) की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार को फर्नीचर कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ चीनू के गोविंदपुर आपणो घर स्थित फ्लैट और झरिया के प्रतिष्ठान में दबिश दी। ईडी टीम करोड़ों की जीएसटी हेराफेरी की जांच में जुटी है। टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे थे। किसी को जांच स्थल पर जाने की अनुमति नहीं थी।

आपणो घर के साथ टीम ने झरिया टैक्सी स्टैंड मेन रोड स्थित अमित अग्रवाल के प्रतिष्ठान (जगदंबा फर्नीचर) में भी जांच की। वहां से भी दो लोगों को ईडी अपने साथ ले गई। दुकान में पड़े कागजात की विस्तृत जांच हुई।

अमित अग्रवाल के ठिकानों पर हुई छापेमारी को पिछले दिनों धनबाद में पकड़ी गई एक जीएसटी की गड़बड़ी से जोड़ कर देखा जा रहा है। 22 जुलाई को धनबाद में आठ शेल कंपनियों के जरिए 170 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी बिल बनाकर 30 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का गलत तरीके से दावा करने के मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने हीरापुर में रहनेवाले अवनीश जायसवाल और मटकुरिया के फैजल खान को गिरफ्तार कर जमशेदपुर के न्यायालय में पेश कर जेल भेजा था। उन दोनों से हुई पूछताछ के बाद ही इस मामले में ईडी की इंट्री हुई।