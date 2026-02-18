Hindustan Hindi News
झारखंड में 14 ड्रग तस्कर दबोचे गए, लाखों की ब्राउन शुगर भी जब्त हुई

Feb 18, 2026 12:34 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया- एडिश्नल एसपी अमित कुमार के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर इचाक, लोहरसिंघना और बरकागांव थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 129.72 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 18 लाख रुपये बताई जा रही है।

2 एसयूवी समेत 12 वाहन जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 एसयूवी समेत कुल 12 वाहनों को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कोर्रा के बबलू कुमार, लोहरसिंघना के इरफान अंसारी, कटकमसांडी के एहसान खान और पदमा के राहुल कुमार मेहता शामिल हैं। अन्य आरोपियों से भी पूछताछ जारी है।

और भी गिरफ्तारियां होंगी…

अतिरिक्त एसपी ने बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह गिरोह किस नेटवर्क से जुड़ा है और मादक पदार्थ की आपूर्ति कहां से हो रही थी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे के कारोबार की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

क्या है ब्राउन शुगर, इससे रहें दूर

ब्राउन शुगर एक खतरनाक नशीला पदार्थ है, जो हेरोइन का अशुद्ध रूप माना जाता है। यह भूरे रंग का पाउडर जैसा होता है और अत्यधिक लत लगाने वाला होता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इससे शारीरिक व मानसिक निर्भरता तेजी से बढ़ती है। लगातार सेवन से गंभीर बीमारियां, आर्थिक बर्बादी और सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। युवाओं को विशेष रूप से ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के नशे से बचाव ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

