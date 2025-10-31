झारखंड के 14 जांबाज पुलिसवाले 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित, मिला इस बहादुरी का इनाम

संक्षेप: इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। तब से, इसके अंतर्गत पदक की घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है।

देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर शुक्रवार को इस साल के'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों के नामों की घोषणा की गई। इस सूची में झारखंड के उन 14 जांबाज अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के नाम भी हैं, जिन्होंने बोकारो जिले में एक विशेष नक्सल विरोधी अभियान के दौरान असाधारण वीरता का परिचय दिया था। इस साल इस पदक के विजेताओं में प्रदेश के दो IG, दो DIG, एक SP, दो SI और छह कांस्टेबल शामिल हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के उत्कृष्टता पदक 2025 के इस वर्ष के विजेताओं में आईजी होमकर अमोल विनुकांत, आईजी ऑपरेशन माइकल राज एस, डीआईजी इंद्रजीत महाथा, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी मनोज स्वर्गियारी, डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश कुमार, एसआई जितेंद्र कुमार, एसआई मंटू कुमार, कांस्टेबल दीनबंधु शेखर, कांस्टेबल पारस कुमार वर्मा, कांस्टेबल विकास कर्मकार, कांस्टेबल भागीरथ रजवार, कांस्टेबल शिवनंदन हांसदा और कांस्टेबल अजय मेहता शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को ‘केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025’ से सम्मानित सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी। इन बारे विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ''केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025' से सम्मानित सभी पुलिसकर्मियों को बधाई। विशेष अभियान, जांच, खुफिया जानकारी और फोरेंसिक विज्ञान में अनुकरणीय मानक स्थापित करते हुए, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मियों ने हमारे राष्ट्र को और अधिक दृढ़ और सुरक्षित बनाने में योगदान दिया है।' आगे उन्होंने लिखा, 'गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में साहस, प्रतिबद्धता और समर्पित सेवा को सम्मानित करने के लिए स्थापित यह पुरस्कार और अधिक लोगों को राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।'

बता दें कि इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। तब से, इसके अंतर्गत पदक की घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। यह पदक विशेष अभियानों, जांच, खुफिया जानकारी और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने, उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और संबंधित अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है।