रांची में 1 लाख 30 हजार लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द, सामने आई वजह

रांची में भारी संख्या में अवैध रूप से राशन कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रसाशन को ऐसे 1.30 लाख लोग मिले हैं जो राशन के योग्य नहीं हैं।

रांची जिले में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड बनाए गए हैं। कई ऐसे राशन कार्डधारक हैं, जिनका आधार संदिग्ध है। कई ऐसे राशन कार्ड भी मिले हैं, जिनके मुखिया की उम्र 18 साल से कम है। जिले में राशन कार्ड के सत्यापन में इस तरह के चौकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जिले में अभी सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। इस पूरे मामले में जांच के बाद नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, जिले में अब तक एक लाख से अधिक राशन कार्ड को संदिग्ध मानकर संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया है और उसे रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है। जिले में सत्यापन की प्रक्रिया में अब तक 1.30 लाख राशन कार्ड संदिग्ध माने गए हैं। इनमें 14018 राशन कार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक बनाए गए थे। 22154 राशन कार्ड ऐसे पाए गए हैं, जिनमें या तो 18 वर्ष से कम उम्र के या 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के नाम दर्ज थे। वहीं, 46225 राशनकार्ड ऐसे हैं, जिन पर पिछले छह माह या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया गया या कार्ड बनाने के बाद एक बार भी अनाज नहीं लिया गया। 21117 राशन कार्ड ट्रेसलेस हैं, जिनका आधार संदिग्ध है और उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही।

असली लाभुकों को मिलेगा मौका जिले में बड़ी संख्या में ऐसे अपात्र लोग भी सामने आए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा रखा था। अब सभी संदिग्ध कार्डों को सत्यापित कर रद्द किया जा रहा है। इस कदम से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे असली लाभुकों को मौका मिलेगा। खाली हुई जगह के आधार पर नए पात्र परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। गलत तरीके से राशन उठाने वालों से वसूली भी की जा रही है।

राशि जमा नहीं होने पर केस जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अंतिम रूप से आदेश दिया है कि बकाया राशि को शीघ्र ही ऑनलाइन जमा करें, अन्यथा बाध्य होकर प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। राशन कार्ड में गड़बड़ी कर प्रखंड व शहरी क्षेत्र से अयोग्य लाभुकों ने 14.5 लाख रुपये का अनाज उठाया गया है।

नोटिस जारी कर जांच शुरू बताया गया कि जिला आपूर्ति कार्यालय ने नोटिस जारी कर यह जांच शुरू कर दी है कि किन लोगों ने कब से राशन का अनुचित लाभ उठाया। जानकारी के अनुसार, जांच में पाया गया कि इन राशन कार्डों से 16 मई 2015 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 29,763.50 रुपये मूल्य का खाद्यान्न उठाव किया गया। इस राशि की वसूली के लिए पूर्व में एक हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया था, परंतु शेष राशि अब तक जमा नहीं की गई है।

