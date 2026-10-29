झारखंड की पंचायतों में बहाल होंगे 13 हजार जलमित्र, मुख्य सचिव ने दी मंजूरी
झारखंड सरकार जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में तीन-तीन नल-जल मित्रों का चयन होगा। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
झारखंड सरकार जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में तीन-तीन नल-जल मित्रों का चयन करने जा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से राज्य की लगभग 4,345 पंचायतों के माध्यम से 13 हजार से अधिक नल जलमित्रों को रोजगार मिलेगा। इस व्यवस्था से ग्रामीण इलाकों में नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
योजना के सफल संचालन के लिए उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसमें पंचायती राज और श्रम विभाग की भी मुख्य भूमिका होगी। इसके तहत नए अभ्यर्थियों को 510 घंटे का अल्पकालिक ट्रेनिंग और अनुभवी को 120 घंटे का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल डेटा गवर्नेंस को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर और जिला स्तर पर कमांड एंड सपोर्ट सेंटर बनाए जाएंगे। जिन्हें ‘झारखंड जल पोर्टल’ से जोड़ा जाएगा। चयनित मित्रों के लिए 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट का उपयोग करते इसी ग्रांट से मानदेय और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्कीम ऑपरेटर के रूप में तैयार करना इसका उद्देश्य
नल जल मित्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण युवाओं, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्कीम ऑपरेटर बनाना है। ये प्रशिक्षित जलमित्र अपने गांव की पाइप जलापूर्ति योजनाओं में छोटी-मोटी मरम्मत और निवारक रख-रखाव का कार्य करेंगे। इसके लिए श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के समन्वय से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बीआईटी मेसरा और निर्मला कॉलेज से होगा एमओयू
राज्य में पंचायतों की वर्तमान संख्या 4,345 है, जिसके आधार पर 13 हजार से अधिक नल जल मित्रों को रोजगार का साधन प्राप्त होगा। इनके क्षमता निर्माण के लिए रांची स्थित बीआईटी मेसरा, आईएसएम धनबाद और निर्मला कॉलेज रांची जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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