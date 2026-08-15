झारखंड को 13 हजार करोड़ का नुकसान, 57 लाख लोगों पर पड़ेगा असर; खनिज संशोधन बिल पास होने पर बवाल
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपये सेस वसूली का लक्ष्य रखा है। अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच ही करीब 4400 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 से राज्यों की सेस और अतिरिक्त शुल्क लगाने की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार इसी शक्ति के आधार पर राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में क्रमशः 1300 करोड़ और 7487.92 करोड़ रुपये सेस से मिले थे। यह सेस माइनिंग कंपनियों पर लगाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कोल सेस का है।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपये सेस वसूली का लक्ष्य रखा है। अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच ही करीब 4400 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। इसी रफ्तार से यह राशि साल के अंत तक 13,200 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान था। लेकिन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही झारखंड को यह राशि मिलनी पूरी तरह बंद हो जाएगी। यानी इसका सीधा असर झारखंड की कर वसूली क्षमता पर पड़ेगा। बता दें कि नए कानून के बनने से झारखंड सहित सभी राज्य सरकारें खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कोई अतिरिक्त कर, उपकर या शुल्क नहीं लगा सकेंगी। इससे राज्यों की स्वायत्त वित्तीय शक्ति सीमित हो जाएगी।
राजस्व के वैकल्पिक उपायों पर करना होगा काम
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ झामुमो ने इस विधेयक को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा कर दी है। लेकिन हकीकत यह भी है कि राज्य सरकार को दोनों प्रमुख योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम करना होगा। इस दिशा में खनिज ब्लॉकों की नीलामी एक बड़ा समाधान हो सकता है, जिससे राज्य को बड़ा राजस्व मिलने की संभावना है।
नीलामी प्रक्रिया नहीं होने से राजस्व संग्रहण में राज्य पीछे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 3 जून को खान एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा की थी, जिसमें खनिज ब्लॉकों की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड में एक भी खनिज ब्लॉक की नीलामी नहीं की गई। वहीं, इससे पूर्व के वर्षों में 11 ब्लॉक की नीलामी भी हुई, लेकिन सभी का डीड एग्जीक्यूट भी पूरा नहीं हुआ। इसके तुलना में खनन बहुल पड़ोसी राज्य ओडिशा में 72 ब्लॉक का नीलामी की गई, जिसमें 37 का डीड एग्जीक्यूट भी पूरा हुआ। इसी अवधि में मध्यप्रदेश में कुल 124 और छत्तीसगढ़ में 61 खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई। नतीजा, राजस्व संग्रहण में भी सभी पड़ोसी राज्य झारखंड से बेहतर स्थिति में है।
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