130 lakh theft in hazaribagh jharkhand हजारीबाग में बड़ी चोरी, चोरों ने घर से साफ कर दिए 1 करोड़ 30 लाख के गहने
हजारीबाग में बड़ी चोरी, चोरों ने घर से साफ कर दिए 1 करोड़ 30 लाख के गहने

झारखंड के हजारीबाग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टीबरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से एक लाख 70 हजार नकद समेत करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। परिवार मेला देखने गया था।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 4 Oct 2025 07:41 AM
झारखंड के हजारीबाग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टीबरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से एक लाख 70 हजार नकद समेत करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात चोरों ने कुलदीप के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर प्रवेश किया।

उन्होंने अलमारी का लॉक तोड़कर नगद और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित कुलदीप सोनी ने केरेडारी थाना में आवेदन देकर घटना की शिकायत की है। उनकी एक जेवर की दुकान भी है। कुलदीप ने बताया कि घटना गुरुवार को विजयदशमी के दिन शाम करीब 4:30 बजे की है। वे अपने परिवार के साथ मेला देखने गए थे। इसी बीच चोरों ने अलमारी में रखे एक लाख 70 हजार रुपये नगद भी चुरा लिए। इसके साथ ही उनके जेवरात चोरी हो गए। इनमें झुमका, चेन, टॉप्स, मंगलसूत्र, मांग टीका, लॉकेट, अंगूठी, हार, पायल आदि शामिल हैं। इनमें कुलदीप, उनकी पत्नी और बच्चों के जेवर भी शामिल हैं। कुलदीप ने बताया कि चोरी के दौरान अलमारी और टीवी पर चोरों के अंगुली के निशान भी मिले हैं। पीड़ित ने पुलिस को शक जताया कि पड़ोसी मुन्ना वर्मा इस चोरी में शामिल हो सकता है। केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा।

रावण दहन में गया था परिवार, दो घरों से 12 लाख की चोरी

कुजू ओपी क्षेत्र की ओरला बस्ती में गुरुवार को रावण दहन देखने गए दो परिवार के घर से चोरों ने नकद समेत 12 लाख रुपये के गहने उड़ा लिए। इस संबंध में पीड़ित परिवारों की ओर से केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी के बाद अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। जिन घरों में चोरी हुई है, उनमें अनिल कुमार और प्रेम प्रसाद शामिल हैं। ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह के अनुसार, पूछताछ में भुक्तभोगी अनिल कुमार और प्रेम प्रसाद ने बताया कि विजयदशमी को गुरुवार की शाम ओरला बस्ती के सभी लोग रावण दहन देखने गए थे। वे लोग भी परिवार के साथ रावण दहन देखने गए थे। वहां से घर वापस लौटे तो देखा कि दरवाजे में लगा ताला और आलमीरा टूटा हुआ है।