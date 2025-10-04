हजारीबाग में बड़ी चोरी, चोरों ने घर से साफ कर दिए 1 करोड़ 30 लाख के गहने

झारखंड के हजारीबाग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टीबरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से एक लाख 70 हजार नकद समेत करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। परिवार मेला देखने गया था।

उन्होंने अलमारी का लॉक तोड़कर नगद और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित कुलदीप सोनी ने केरेडारी थाना में आवेदन देकर घटना की शिकायत की है। उनकी एक जेवर की दुकान भी है। कुलदीप ने बताया कि घटना गुरुवार को विजयदशमी के दिन शाम करीब 4:30 बजे की है। वे अपने परिवार के साथ मेला देखने गए थे। इसी बीच चोरों ने अलमारी में रखे एक लाख 70 हजार रुपये नगद भी चुरा लिए। इसके साथ ही उनके जेवरात चोरी हो गए। इनमें झुमका, चेन, टॉप्स, मंगलसूत्र, मांग टीका, लॉकेट, अंगूठी, हार, पायल आदि शामिल हैं। इनमें कुलदीप, उनकी पत्नी और बच्चों के जेवर भी शामिल हैं। कुलदीप ने बताया कि चोरी के दौरान अलमारी और टीवी पर चोरों के अंगुली के निशान भी मिले हैं। पीड़ित ने पुलिस को शक जताया कि पड़ोसी मुन्ना वर्मा इस चोरी में शामिल हो सकता है। केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा।