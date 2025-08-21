13 year old minor girl become mother without marriage in giridih jharkhand गिरीडीह में 13 साल की नाबालिग लड़की बनी मां, अभी नहीं हुई है शादी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
गिरीडीह में 13 साल की नाबालिग लड़की बनी मां, अभी नहीं हुई है शादी

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीहThu, 21 Aug 2025 08:40 AM
झारखंड के धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गिरिडीह की रहने वाली मात्र 13 साल की नाबालिग बच्ची बिन ब्याही मां बन गई। परिजनों ने मंगलवार की शाम उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर बच्ची को गर्भवती बनाने के लिए जिम्मेदारी ठहराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बच्ची से शादी करने कि ले भी तैयार है।

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में उसी रात उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बच्ची और नवजात स्वस्थ हैं। दोनों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। परिजनों ने गांव के ही एक लड़के को पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि उस लड़के की वजह से नाबालिग गर्भवती हुई और बेहद कम उम्र में मां बन गई। हालांकि परिजनों ने अबतक पूरे मामले में थाने में शिकायत नहीं की। सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने की बात कही जा रही है।

शादी करने को आरोपी तैयार

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक बच्ची से शादी को तैयार है। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सरायढेला थाना और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को मंगलवार गिरिडीह से रेफर किया गया था। उम्र काफी कम होने की वजह से प्रसव को लेकर खतरे की आशंका बनी हुई थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने सावधानी के साथ सुरक्षित प्रसव कराया। यह मामला बुधवार को पूरे अस्पताल में चर्चा का विषय बना रहा। हर कोई इस मामले को लेकर आश्चर्य कर रहा है।