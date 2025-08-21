गिरीडीह में 13 साल की नाबालिग लड़की बनी मां, अभी नहीं हुई है शादी

झारखंड के धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गिरिडीह की रहने वाली मात्र 13 साल की नाबालिग बच्ची बिन ब्याही मां बन गई। परिजनों ने मंगलवार की शाम उसे धनबाद मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया।

झारखंड के धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गिरिडीह की रहने वाली मात्र 13 साल की नाबालिग बच्ची बिन ब्याही मां बन गई। परिजनों ने मंगलवार की शाम उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर बच्ची को गर्भवती बनाने के लिए जिम्मेदारी ठहराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बच्ची से शादी करने कि ले भी तैयार है।

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में उसी रात उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बच्ची और नवजात स्वस्थ हैं। दोनों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। परिजनों ने गांव के ही एक लड़के को पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि उस लड़के की वजह से नाबालिग गर्भवती हुई और बेहद कम उम्र में मां बन गई। हालांकि परिजनों ने अबतक पूरे मामले में थाने में शिकायत नहीं की। सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने की बात कही जा रही है।