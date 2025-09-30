13 workers from Jharkhand stranded in Gujarat झारखंड के 13 मजदूर गुजरात में फंसे, भाजपा का आरोप- 'खाना नहीं दिया जा रहा, सैलरी भी रोकी', Jharkhand Hindi News - Hindustan
बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने आरोप लगाया है कि इन मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उनका वेतन रोक दिया गया है। इधर जानकारी सामने आई है कि झारखंड सरकार गुजरात के कच्छ जिले में फंसे 13 प्रवासी श्रमिकों के समूह को वापस लाने का प्रयास कर रही है।

Ratan Gupta भाषा, जमशेदपुरTue, 30 Sep 2025 12:49 PM
झारखंड के 13 मजदूरों के गुजरात में फंसे हुए हैं। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने आरोप लगाया है कि इन मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उनका वेतन रोक दिया गया है। इधर जानकारी सामने आई है कि झारखंड सरकार गुजरात के कच्छ जिले में फंसे 13 प्रवासी श्रमिकों के समूह को वापस लाने का प्रयास कर रही है।

अधिकारियों ने बताया, पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना निवासी मजदूर एक निजी कंपनी में काम करने के लिए गुजरात गए थे। पूर्वी सिंहभूम के डिप्टी कमिश्नर कर्ण सत्यार्थी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘ हमने प्रवासी श्रमिकों से संपर्क किया है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन कंपनी ने उन्हें घर लौटने की अनुमति नहीं दी है। हम कंपनी प्रबंधन और गुजरात में संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद उनकी वापसी की व्यवस्था करेंगे।"

इधर बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए 'एक्स' पर श्रमिकों की "दुर्दशा" साझा की। उन्होंने मजदूरों की हालत दयनीय बताई है। सारंगी ने आरोप लगाया कि मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उनका वेतन रोक दिया गया है।

मामला सामने आने के बाद एक्शन लिया गया है। सोरेन ने जिला प्रशासन और राज्य श्रम विभाग के प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ को उन्हें वापस लाने का निर्देश दिया है। विधायक सारंगी ने बताया कि मजदूरों के रिश्तेदारों ने बहरागोड़ा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की अधिकारी शिखा लकड़ा ने कहा- “कंपनी प्रबंधन से बात की जाएगी ताकि श्रमिकों को वेतन मिल सके और उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जाएगी।”