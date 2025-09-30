झारखंड के 13 मजदूर गुजरात में फंसे, भाजपा का आरोप- 'खाना नहीं दिया जा रहा, सैलरी भी रोकी'

बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने आरोप लगाया है कि इन मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उनका वेतन रोक दिया गया है। इधर जानकारी सामने आई है कि झारखंड सरकार गुजरात के कच्छ जिले में फंसे 13 प्रवासी श्रमिकों के समूह को वापस लाने का प्रयास कर रही है।

अधिकारियों ने बताया, पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना निवासी मजदूर एक निजी कंपनी में काम करने के लिए गुजरात गए थे। पूर्वी सिंहभूम के डिप्टी कमिश्नर कर्ण सत्यार्थी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘ हमने प्रवासी श्रमिकों से संपर्क किया है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन कंपनी ने उन्हें घर लौटने की अनुमति नहीं दी है। हम कंपनी प्रबंधन और गुजरात में संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद उनकी वापसी की व्यवस्था करेंगे।"

इधर बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए 'एक्स' पर श्रमिकों की "दुर्दशा" साझा की। उन्होंने मजदूरों की हालत दयनीय बताई है। सारंगी ने आरोप लगाया कि मजदूरों को खाना नहीं दिया जा रहा है और उनका वेतन रोक दिया गया है।