13 people killed in 2 days, Elephants continue to wreak havoc in West Singhbhum
2 दिन में 13 लोगों को मार डाला! झारखंड के इस जिले में हाथियों का कहर जारी

संक्षेप:

बीते दो दिनों में एक बेकाबू हाथी ने अलग-अलग गांवों में हमला कर 13 लोगों की जान ले ली, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस हमले में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

Jan 07, 2026 06:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पीटीआई, पश्चिमी सिंहभूमि
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दो दिनों में एक बेकाबू हाथी ने अलग-अलग गांवों में हमला कर 13 लोगों की जान ले ली, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस हमले में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह वही हाथी है जो पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार हमले कर रहा है। मंगलवार देर रात हाथी नोआमुंडी और हटगामारिया थाना क्षेत्रों में घुस आया और छह लोगों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं। इस घटना के बाद गांवों में अफरा-तफरी मच गई।

इससे एक दिन पहले भी इसी हाथी ने कोल्हान क्षेत्र में सात लोगों की जान ले ली थी। इनमें भी एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर है। लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं।

चाईबासा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आदित्य नारायण ने बताया कि हाथी को आबादी वाले इलाकों से दूर भगाने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के बांकोड़ा जिले से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है, जो हाथी को जंगल की ओर लौटाने में मदद कर रहे हैं।

हाथियों की आवाजाही को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन में सुरक्षा के लिहाज से छह जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इस बीच, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार से हाथी आतंक का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। साथ ही, हाथी हमलों में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और उनकी शिक्षा का खर्च उठाने की भी मांग की गई है।

Jharkhand
