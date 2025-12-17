झारखंड में 13 साइबर अपराधी दबोचे गए; लाखों की नकदी समेत क्या-क्या जब्त हुआ?
इसी बीच झारखंड के देवघर से दो जगह हुई छापेमारी में 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इन लोगों के पास लाखों रुपये की नकदी जब्त हुई है।
ठगी का नया तरीका 'साइबर क्राइम' दिनों दिन अपने पांव पसार रहा है। अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस और साइबर सिक्योरिटी भी जुटी हुई है। इसी बीच झारखंड के देवघर से दो जगह हुई छापेमारी में 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इन लोगों के पास से 3.72 लाख रुपये भी जब्त किए गए हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को पलाजोरी और करौन पुलिस थाना क्षेत्रों के तहत तुरीपहाड़ी और तुलसीटांड में छापेमारी की गई। उन्हें एक टिप मिली थी कि कुछ लोग नकली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, बैंक अधिकारी और सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को फोन कॉल पर लालच दे रहे हैं।
साइबर DSP राजा मित्रा ने कहा, “हमने कुल 13 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। 12 तुरीपहाड़ी से और एक तुलसीटांड से। पुलिस ने 372000 रुपये कैश, 17 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड और पांच ATM कार्ड भी जब्त किए हैं।” अधिकारी ने बताया इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच चल रही है।
साइबर क्राइम वह अपराध होता है, जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल नेटवर्क के जरिए किया जाता है। इसमें अपराधी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं, उनकी निजी जानकारी चुराते हैं या आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं।
साइबर क्राइम कई तरीकों से होता है। सबसे आम तरीका फिशिंग है, जिसमें नकली लिंक, ई-मेल या मैसेज भेजकर बैंक डिटेल, OTP या पासवर्ड हासिल कर लिया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड में फर्जी कॉल, लोन ऐप, फर्जी निवेश स्कीम और नकली वेबसाइट के जरिए पैसे ठगे जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैकिंग, डेटा चोरी, पहचान की चोरी (Identity Theft) और साइबर बुलिंग भी साइबर अपराध के रूप हैं।
आज के समय में डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ा है। इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक न करना, OTP साझा न करना और मजबूत पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है।