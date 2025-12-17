Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़13 cyber criminals arrested in Jharkhand; what was seized
झारखंड में 13 साइबर अपराधी दबोचे गए; लाखों की नकदी समेत क्या-क्या जब्त हुआ?

झारखंड में 13 साइबर अपराधी दबोचे गए; लाखों की नकदी समेत क्या-क्या जब्त हुआ?

संक्षेप:

इसी बीच झारखंड के देवघर से दो जगह हुई छापेमारी में 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इन लोगों के पास लाखों रुपये की नकदी जब्त हुई है।

Dec 17, 2025 08:22 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
share Share
Follow Us on

ठगी का नया तरीका 'साइबर क्राइम' दिनों दिन अपने पांव पसार रहा है। अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस और साइबर सिक्योरिटी भी जुटी हुई है। इसी बीच झारखंड के देवघर से दो जगह हुई छापेमारी में 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इन लोगों के पास से 3.72 लाख रुपये भी जब्त किए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को पलाजोरी और करौन पुलिस थाना क्षेत्रों के तहत तुरीपहाड़ी और तुलसीटांड में छापेमारी की गई। उन्हें एक टिप मिली थी कि कुछ लोग नकली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, बैंक अधिकारी और सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को फोन कॉल पर लालच दे रहे हैं।

साइबर DSP राजा मित्रा ने कहा, “हमने कुल 13 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। 12 तुरीपहाड़ी से और एक तुलसीटांड से। पुलिस ने 372000 रुपये कैश, 17 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड और पांच ATM कार्ड भी जब्त किए हैं।” अधिकारी ने बताया इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच चल रही है।

साइबर क्राइम वह अपराध होता है, जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल नेटवर्क के जरिए किया जाता है। इसमें अपराधी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं, उनकी निजी जानकारी चुराते हैं या आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं।

साइबर क्राइम कई तरीकों से होता है। सबसे आम तरीका फिशिंग है, जिसमें नकली लिंक, ई-मेल या मैसेज भेजकर बैंक डिटेल, OTP या पासवर्ड हासिल कर लिया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड में फर्जी कॉल, लोन ऐप, फर्जी निवेश स्कीम और नकली वेबसाइट के जरिए पैसे ठगे जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैकिंग, डेटा चोरी, पहचान की चोरी (Identity Theft) और साइबर बुलिंग भी साइबर अपराध के रूप हैं।

आज के समय में डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ा है। इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक न करना, OTP साझा न करना और मजबूत पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Deoghar Cyber Crime
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।