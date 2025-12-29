Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़12th class girl suicide after video leak threat in koderma jharkhand
वीडियो वायरल कर दूंगा; झारखंड में धमकी से डरकर 12वीं की स्टूडेंट ने लगा ली फांसी

वीडियो वायरल कर दूंगा; झारखंड में धमकी से डरकर 12वीं की स्टूडेंट ने लगा ली फांसी

संक्षेप:

कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक छात्रा ने रविवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार, उसके मोबाइल फोन के व्हाटसऐप मैसेज से किसी लड़के द्वारा ब्लैकमेलिंग के साक्ष्य मिले हैं।

Dec 29, 2025 01:50 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, कोडरमा
share Share
Follow Us on

कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक छात्रा ने रविवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार, उसके मोबाइल फोन के व्हाटसऐप मैसेज से किसी लड़के द्वारा ब्लैकमेलिंग के साक्ष्य मिले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह वाक्या शहर के तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड में हुआ। छात्रा 18 साल की है और आरएलएसवाई कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि घटना के समय ने बेटी घर में अकेली थी। जब देर रात उसकी मां और मामा घर आये तो मामले की जानकारी हुई। घटना के बाद परिजनों ने बताया कि मोबाइल चेक करने पर पता चला कि उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी।

जयनगर प्रखंड का आरोपी दे रहा था धमकी

परिजनों का कहना है कि जयनगर प्रखंड का अरुण यादव का बेटा अंकित यादव के साथ मोबाइल पर चैट के जरिए हुई बात सामने आई। इसमें अंकित किसी वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा था। मृतका का पैतृक गांव जयनगर प्रखंड के चंद्रपुर में है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई वहीं से पूरी की है।

पुलिस ने फोन किया जब्त

सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया है। इस मामले में तिलैया के थाना प्रभारी विनय कुमार का कहना है कि छात्रा का मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद अगर किसी तरह के साक्ष्य युवक के खिलाफ मिलते हैं तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड में आपस में ही भिड़ गए माओवादी, 2 की मौत और 2 घायल
ये भी पढ़ें:बालाजी ज्वेलर्स डकैती:बिहार-झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में हो रही छापेमारी, लापरवाह अधिकारी पर गाज गिर सकती है
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।