वीडियो वायरल कर दूंगा; झारखंड में धमकी से डरकर 12वीं की स्टूडेंट ने लगा ली फांसी

संक्षेप: कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक छात्रा ने रविवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार, उसके मोबाइल फोन के व्हाटसऐप मैसेज से किसी लड़के द्वारा ब्लैकमेलिंग के साक्ष्य मिले हैं।

यह वाक्या शहर के तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड में हुआ। छात्रा 18 साल की है और आरएलएसवाई कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि घटना के समय ने बेटी घर में अकेली थी। जब देर रात उसकी मां और मामा घर आये तो मामले की जानकारी हुई। घटना के बाद परिजनों ने बताया कि मोबाइल चेक करने पर पता चला कि उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी।

जयनगर प्रखंड का आरोपी दे रहा था धमकी परिजनों का कहना है कि जयनगर प्रखंड का अरुण यादव का बेटा अंकित यादव के साथ मोबाइल पर चैट के जरिए हुई बात सामने आई। इसमें अंकित किसी वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा था। मृतका का पैतृक गांव जयनगर प्रखंड के चंद्रपुर में है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई वहीं से पूरी की है।