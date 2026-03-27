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झारखंड में 1277 डॉक्टर होंगे बहाल, JPSC को कार्मिक विभाग ने भेजी अधियाचना

Mar 27, 2026 08:15 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की कवायद में जुट गई है। इसके तहत राज्य में 942 चिकित्सा शिक्षकों समेत कुल 1277 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

झारखंड में 1277 डॉक्टर होंगे बहाल, JPSC को कार्मिक विभाग ने भेजी अधियाचना

झारखंड सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की कवायद में जुट गई है। इसके तहत राज्य में 942 चिकित्सा शिक्षकों समेत कुल 1277 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को अधिसचूना भेज दी है। इन चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धता सुगम होने के साथ ही चिकित्सा सेवा व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी।

झारखंड में जिन चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेजी गई हैं, उनमें से राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियालिटी विभागों के संचालन के लिए 96 अति विशेषज्ञ एवं 180 विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा अन्य अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा 335 मेडिकल अफसरों की भी नियुक्त होगी।

बता दें कि राज्य सरकार के सभी छह मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र में यूजी के 220 एवं पीजी के 211 सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी आलोक में मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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आयोग को भेजी गई अधियाचना

राज्य के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों (रिम्स को छोड़) में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 180 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 155 पद नियमित तथा 25 पद बैकलॉग श्रेणी के हैं। ये नियुक्तियां 24 विभिन्न विभागों में की जाएंगी, जिनमें मेडिसिन, सर्जरी, निश्चेतना, स्त्री एवं प्रसव रोग तथा शिशु रोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। यह प्रक्रिया झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 (संशोधित 2021) तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के नवीनतम मानकों 2025 के अनुरूप संपन्न होगी। इसके साथ ही सुपर स्पेशियालिटी विभागों को सशक्त बनाने के लिए सुपर स्पेशियालिटी विभागों में 96 अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग शामिल हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को अधियाचना भेज दी गई है।

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666 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक को लिखा पत्र

आम जनमानस को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 506 पद नियमित तथा 160 पद बैकलॉग के हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर जेपीएससी से अधियाचना का अनुरोध किया गया है। उक्त 666 पदों में सर्वाधिक पद फिजिशियन (226) और शिशु रोग विशेषज्ञ (224) के हैं।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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