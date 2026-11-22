शहर से जुड़ेंगे झारखंड के गांव, राज्य में बनेंगी 12,500KM सड़कें, देखें जिलों की लिस्ट
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वीबी- ग्राम जी (पूर्व में मनरेगा) के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 12,500 किलोमीटर जीएसबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वीबी- ग्राम जी (पूर्व में मनरेगा) के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 12,500 किलोमीटर जीएसबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसमें जिले को सर्वाधिक 1400 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य मिला है। योजना के तहत उन गांवों और बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अबतक मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं हो पाई सड़कों को भी चिह्नित कर निर्माण कराया जाएगा।
किस जिले में कितनी सड़क बनेंगी
सड़क बनने से किसानों को अपनी उपज, फल-सब्जियां और लघु वनोपज बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। इससे परिवहन खर्च और समय दोनों कम होने की उम्मीद है। जिला वार लक्ष्य के अनुसार पूर्वी सिंहभूम के बाद पलामू में 1100 और गढ़वा में 1000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में 750 और सरायकेला-खरसावां में 400 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है। इस तरह कोल्हान के तीनों जिलों में कुल 2550 किलोमीटर सड़कें बनेंगी।
ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा
बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने में कम समय लगेगा। परिवहन लागत घटने से उनकी आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। हालांकि, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कबतक पूरा किया जाएगा, यह विभाग की आगे की कार्ययोजना पर निर्भर करेगा।
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों में सड़कें बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में यात्रा को सुगम बनाना और बाजारों और रोजगार वाली योजनाओं को एक साथ जोड़ने का है। इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को फायदा होगा।
शहर में 24 को नहीं चलेंगे भारी वाहन
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व एवं गुरु पूर्णिमा पर 24 नवंबर को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मंगलवार को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, बसों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। यातायात पुलिस ने पर्व के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की आवाजाही, धार्मिक आयोजन और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की है।
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