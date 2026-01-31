Hindustan Hindi News
बाबा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर छापेमारी, घर में मिले 1.25 करोड़ कैश

आयकर विभाग की टीम ने बाबा ग्रुप से जुड़े कारोबारियों और आढ़तियों के सभी 40 ठिकानों पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी अपनी छापेमारी जारी रखी। इस दौरान सभी के यहां दस्तावेज खंगाले गए। इस दौरान एक कारोबारी के यहां 125 करोड़ रुपए जब्त किए गए।

Jan 31, 2026 06:13 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
आयकर विभाग की टीम ने बाबा ग्रुप से जुड़े कारोबारियों और आढ़तियों के सभी 40 ठिकानों पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी अपनी छापेमारी जारी रखी। इस दौरान सभी के यहां दस्तावेज खंगाले गए। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को छापेमारी के दौरान बाबा ग्रुप से जुड़े एक कारोबारी के यहां से 1.25 करोड़ रुपये कैश बरामद किए गए। इसके अलावा गयाजी और औरंगाबाद स्थित चावल कारोबारियों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी और जेवर मिले हैं। आयकर विभाग इनके मूल्यांकन में जुट गई है। आयकर सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई शनिवार को भी जारी रहेगी।

इससे पहले आयकर विभाग की टीम को आढ़तियों के ठिकानों से कच्चे व्यापार से जुड़े अहम दस्तावेज मिले। वहीं, रांची में टीम ने नगड़ी, कांके रोड, हरमू रोड और बरियातू इलाके में बाबा एग्रो फूड और बाबा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा नगड़ी के बंधेया स्थित बाबा राइस मिल, मेला टिकरा के पास स्थित दोनों राइस मिलों में शुक्रवार को भी टीम कागजात खंगालने में जुटी रही।

बता दें कि आयकर विभाग रांची की अनुसंधान शाखा ने बीते गुरुवार को बाबा ग्रुप और उससे जुड़े अनाज कारोबारियों के झारखंड और बिहार में 40 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। पहले दिन बड़ी संख्या में डिजिटल और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस दस्तावेजों को खंगालने में टीम लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है टैक्स चोरी के मामले में यह छापेमारी हो रही है।

रांची समेत अन्य ठिकानों पर आज भी जारी रहेगी कार्रवाई

आयकर विभाग की टीम शनिवार को भी बाबा ग्रुप के हरमू रोड, कांके रोड, बरियातू और नगड़ी के बंधेया स्थित बाबा ग्रुप से जुड़े आवास, कार्यालय, मिल और समूह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर कागाजतों को खंगालेगी। बता दें कि बिहार के पटना, औरंगाबाद और गयाजी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें रांची के 10, गयाजी और औरंगाबाद के 10-10 ठिकाने शामिल हैं। वहीं, शेष ठिकाने जमशेदपुर और पटना में हैं। इन ठिकानों पर गुरुवार से ही कार्रवाई चल रही है।

