11-13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी भी रडार पर, अब होगी पूछताछ
जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में सीआईडी की अलग-अलग एसआईटी को लगातार सफल अभ्यर्थियों के संबंध में साक्ष्य मिल रहे हैं। अब इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जाएगी।
जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में सीआईडी की अलग-अलग एसआईटी को लगातार सफल अभ्यर्थियों के संबंध में साक्ष्य मिल रहे हैं। 11-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने वाली एजेंसी आईटीआई लिमिटेड के प्रतिनिधि कृष्णा कुमार से पूछताछ में कई सफल अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने अनियमितता के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की।
एक दर्जन से ज्यादा अभर्थी चिह्नित
11-13वीं जेपीएससी परीक्षा में ही इंटरव्यू मैनेज करने के बाद भी सदस्यों के द्वारा उगाही की बात सामने आयी थी। इसके बाद तत्कालीन सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजलाल को गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी अब जांच में आए नए तथ्यों के आधार पर तकरीबन एक दर्जन से अधिक सफल अभ्यर्थियों को चिन्हित कर चुकी है। जल्द ही इन सभी को भी समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कृष्णा से पूछताछ में आए तथ्यों का मिलान पूर्व में जांच में आए तथ्यों से किया जा रहा है।
सामान्य ज्ञान के सवालों का भी जवाब नहीं दे पाए
जेएसएससी सीजीएल केस में सीआईडी ने अब तक कुल 38 गिरफ्तारियां की हैं। वहीं, लगातार सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। सीआईडी ने अब तक की जांच में तकरीबन 550 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान सीआईडी ने अफसरों की तैयारी और विषय के ज्ञान की भी पड़ताल की। पूछताछ के दौरान इन अधिकारियों ने सीआईडी के सामने खुद को निर्दोष बताया। किसी भी तरह के पैसे के लेनदेन से साफ इंकार किया। जबकि सीआईडी के पास इस लेनदेन के पुख्ता सबूत थे। ऐसे में सीआईडी ने एक तरीका अपनाया। सभी को कुछ सवाल दिए गए और उनके जवाब मांगे गए। कई सफल अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान के सामान्य सवालों का जवाब भी नहीं बता पाए। सीआईडी के वरीय अधिकारी उस वक्त ये देखकर चौंक गए कि इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक वो अधिकारी, जिन्हें जांच के बाद पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, उन्हें ऐसे सामान्य सवालों का जवाब नहीं पता था।
सिपाही बहाली मामले में जेएसएससी से जवाब तलब
रांची। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सिपाही बहाली परीक्षा 2015 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है। प्रार्थी अविनाश कुमार व अन्य की ओर से कहा गया कि उन्होंने शारीरिक, मेडिकल और लिखित परीक्षा पास कर ली थी। परीक्षा के 7,272 पदों में से 1,518 पद अभी भी खाली हैं। प्रार्थियों ने 21 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 862 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। प्रार्थियों ने मांग की है कि बची हुई रिक्तियों पर उनका समायोजन किया जाए।
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