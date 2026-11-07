खनन पट्टों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, चालू होंगे बंद पड़े 111 खनन पट्टे
सीएम सोरेन ने निर्देश दिया है कि कोयला सहित अन्य खनिज पट्टों को नीलामी के माध्यम से पुनः शुरू कराया जाए। राज्य में फिलहाल 111 खनन पट्टे बंद हैं, जिनमें 62 कोयला और 49 अन्य प्रमुख खनिजों (आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कॉपर, यूरेनियम आदि) के हैं।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खान और भूतत्व विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य में बंद पड़े कोयला सहित अन्य खनिज पट्टों को नीलामी के माध्यम से पुनः शुरू कराया जाए। राज्य में फिलहाल 111 खनन पट्टे बंद हैं, जिनमें 62 कोयला और 49 अन्य प्रमुख खनिजों (आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कॉपर, यूरेनियम आदि) के हैं।
विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 3 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देशों को लागू कराने के लिए शुक्रवार को सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वन प्रमंडल पदाधिकारियों, सेइया (एसईआईएए) तथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) के सदस्य सचिव को पत्र लिखा है। खान विभाग के अनुसार राज्य में कोयला खनिज के लगभग 165 खनन पट्टे आवंटित हैं, जिनमें 103 चालू और करीब 62 बंद हैं। बंद पट्टों में 58 बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल को तथा चार सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अरण्या माइंस को आवंटित हैं। मुख्यमंत्री ने पट्टाधारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति लेकर खनन शुरू करने की इच्छा की समीक्षा के बाद नियमानुसार पट्टे निरस्त कर पुनः आवंटन या नीलामी की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोयले के अतिरिक्त अन्य प्रमुख खनिजों के बंद पट्टों को भी शीघ्र चालू करने को कहा गया है।
85 में 36 पट्टे चालू
विभागीय जानकारी के अनुसार इन खनिजों के करीब 85 पट्टों में 36 चालू और 49 बंद हैं। मुख्यमंत्री ने इन पर भी यही प्रक्रिया अपनाने, गोल्ड ब्लॉकों के अन्वेषण और नीलामी में तेजी लाने, समाप्त एवं व्यपगत पट्टों की सूची बनाकर पुनः नीलामी करने तथा एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 से पूर्व के निष्क्रिय पट्टों को निरस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के तहत लघु खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पत्थर खनन को वैज्ञानिक एवं सतत खनन के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित करने को कहा गया है। राज्य से बाहर अत्यधिक पत्थर निर्यात से पहाड़ों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए नियमसंगत उपाय तलाशने का भी निर्देश है।
बालू घाटों को जल्द शुरू कराने का निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने बालू घाटों के संचालन के संबंध में भी निर्देश दिए। विभागीय जानकारी के अनुसार श्रेणी-दो के 444 बालू घाटों में से लगभग 300 की नीलामी जिला स्तर पर पूरी हो चुकी है। शेष 144 घाटों की नीलामी शीघ्र पूरी कर आशय पत्र (एलओआई) जारी करने, नीलाम घाटों को जल्द चालू कराने और आवश्यक स्वीकृतियां दिलाने में जिलों के संबंधित अधिकारियों, वन प्रमंडल पदाधिकारियों, सेइया एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सहयोग करने का निर्देश दिया गया। मानसून सत्र (10 जून से 15 अक्टूबर) में बालू का अवैध उठाव रोकने के लिए संवेदनशील घाटों पर सीसीटीवी और चेकनाका लगाने तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा गया। अवैध खनन रोकने के लिए तकनीक आधारित आधुनिक व्यवस्था विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है।
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