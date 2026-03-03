Hindustan Hindi News
झारखंड के देवघर से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी कस्टमर केयर बन ऐसे करते थे कांड

Mar 03, 2026 04:59 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी सौरभ के आदेश पर साइबर थाना टीम ने छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पाथरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सरहैता जंगल में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर कुछ संदिग्ध फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बन लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। सत्यापन के बाद साइबर थाना व स्थानीय पुलिस टीम ने संयुक्त छापेमारी कर मौके से 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

फर्जी कस्टमर केयर बनकर करते थे ठगी

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी खुद को फ्लिप कार्ड, अमेज़न, फोन–पे, पे टी एम तथा एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बता लोगों को झांसे में लेते थे। आरोपी गूगल पर फर्जी मोबाइल नंबर अपलोड कर देते थे, जिससे जरूरतमंद ग्राहक सीधे उनके संपर्क में आ जाते थे। इसके अलावा पीएम किसान योजना, एसबीआई क्रेडिट कार्ड एवं लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी करते थे। आरोपी उपभोक्ताओं को कैशबैक का लालच देकर गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराते और उसे रिडीम कर राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। वहीं, एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर कार्ड बंद होने की बात कहकर ‘एयरटेल थैंक्स ऐप’ के माध्यम से जानकारी हासिल कर ठगी को अंजाम देते थे।

बरामद सामान

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड तथा 1 लाख 100 रुपए नकद बरामद किए हैं। जब्त मोबाइल की प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध लेन-देन एवं फर्जी कस्टमर केयर नंबर मिलने की पुष्टि हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त

गिरफ्तार आरोपियों में चंदन कुमार, राहुल कुमार दास, जब्बार अंसारी, दिवाकर महरा, दीपक कुमार मंडल, प्रिंस कुमार मंडल, नीरज कुमार दास, संजय कुमार दास, रोहित कुमार यादव तथा कुंदन कुमार शामिल हैं। सभी आरोपी देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जाते हैं।

छापेमारी टीम में कौन– कौन थे शामिल- अभियान में साइबर थाना, देवघर के पुनि नागेन्द्र कुमार मंडल एवं पुअनि संतोष कुमार मंडल के साथ पाथरौल एवं पथरड्डा थाना पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।

एसपी की अपील

पुलिस अधीक्षक सौरभ ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर को कस्टमर केयर मानकर संपर्क न करें तथा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा करने से पहले संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से सत्यापन अवश्य करें। साइबर अपराध से संबंधित शिकायत तत्काल साइबर थाना या हेल्पलाइन पर दर्ज कराने की भी अपील की गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

