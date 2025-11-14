Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़10769 naxali arrested in 25 years 324 surrendered
झारखंड में 25 सालों में 10769 नक्सली गिरफ्तार, 324 ने किया सरेंडर

झारखंड में 25 सालों में 10769 नक्सली गिरफ्तार, 324 ने किया सरेंडर

संक्षेप: झारखंड पुलिस ने राज्य गठन के बाद से नक्सल अभियान, बल-वृद्धि और साइबर अपराध नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनायीं। राज्य पुलिस प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉ माइकल राज एस ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर उपलब्धियों की जानकारी दी है।

Fri, 14 Nov 2025 07:31 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड पुलिस ने राज्य गठन के बाद से नक्सल अभियान, बल-वृद्धि और साइबर अपराध नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनायीं। राज्य पुलिस प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉ माइकल राज एस ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर उपलब्धियों की जानकारी दी। आईजी अभियान ने बताया कि नक्सल अभियान के तहत, झारखंड पुलिस ने वर्ष 2001 से सितंबर 2025 तक 10,769 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 324 ने आत्मसमर्पण किया और 235 नक्सली मारे गए। इसी अवधि में, पुलिस ने 710 पुलिस हथियार और 761 नियमित हथियार भी बरामद किए। नक्सल विरोधी अभियानों के कारण एसआरई जिलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में यह संख्या 16 थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 11 और सितंबर 2025 तक 4 रह गई है। इन अभियानों में राज्य पुलिस बल के 408 और केंद्रीय पुलिस बल के 147 जवान सहित कुल 555 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं।

पुलिस बल की संख्या बढ़ी

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड पुलिस बल की स्वीकृत संख्या में राज्य गठन (नवंबर 2000) के बाद से सितंबर 2025 तक 170% की भारी वृद्धि हुई है। नवंबर 2000 में कुल स्वीकृत बल 29,295 था, जो बढ़कर सितंबर 2025 में 79,035 हो गया। इसमें जिला बल संवर्ग में 147% और झासपु संवर्ग में 97% की वृद्धि शामिल है।

इस दौरान आईआरबी, एसआईआरबी और एसआईएसएफ जैसे नए संवर्गों का गठन हुआ। आईजी अभियान ने बताया कि राज्य पुलिस सेवा के विभिन्न संवर्गों के पदों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में डीएसपी के 145 पद प्राप्त थे, जबकि वर्तमान (2025) में डीएसपी के 391, सीनियर डीएसपी के 38, एएसपी के 39 और एसपी के 4 स्वीकृत पद हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पदों की संख्या भी राज्य गठन के बाद प्राप्त 135 से बढ़कर वर्तमान (2025) में 158 हो गई है।

बुनियादी ढांचे का विकास

आईजी अभियान ने बताया कि 25 सालों में झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। अब तक 414 पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण किया गया है, साथ ही 2,547 निम्न श्रेणी के क्वार्टर, 354 सेवक क्वार्टर और 2,040 उच्च श्रेणी के क्वार्टरों का निर्माण हुआ है।

इसके अलावा, पुलिस कर्मियों के लिए 15,386 बिस्तरों की बैरक सुविधाएं, 61 एसडीपीओ/डीएसपी आवास, 7 एसपी आवास और 5 कमांडेंट आवास/कार्यालय भी बनाए गए हैं।

साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई हुई

साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। वर्ष 2016 से सितंबर 2025 तक कुल 10,480 मामले दर्ज किए गए और 7,172 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में, पुलिस ने 2.8 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त करने के साथ-साथ 10,997 मोबाइल, 16,432 सिम कार्ड, 3,977 एटीएम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए। आईजी अभियान ने बताया कि झारखंड पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए थाना और ओपी (आउट पोस्ट) की संख्या में भी वृद्धि की है।

वर्तमान में, राज्य में 435 सामान्य थाने, 41 महिला थाने, 24 एसटी/एससी थाने, 15 साइबर थाने और 1 एटीएस थाना सहित कुल 584 थाने और 91 ओपी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, नक्सल उन्मूलन और विशेष कार्यों के लिए कई नई संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिनमें झारखंड जगुआर, औद्योगिक सुरक्षा के लिए एसआईएसएफ, उग्रवाद नियंत्रण के लिए एटीएस, आसूचना संकलन के लिए एसआईबी तथा विशेष प्रशिक्षण के लिए सीआईएटी और आईटीएस शामिल हैं। पुलिस की त्वरित सहायता के लिए डायल-112 और प्रतिबिंब ऐप का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।