झारखंड में 25 सालों में 10769 नक्सली गिरफ्तार, 324 ने किया सरेंडर

झारखंड पुलिस ने राज्य गठन के बाद से नक्सल अभियान, बल-वृद्धि और साइबर अपराध नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनायीं। राज्य पुलिस प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉ माइकल राज एस ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर उपलब्धियों की जानकारी दी। आईजी अभियान ने बताया कि नक्सल अभियान के तहत, झारखंड पुलिस ने वर्ष 2001 से सितंबर 2025 तक 10,769 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 324 ने आत्मसमर्पण किया और 235 नक्सली मारे गए। इसी अवधि में, पुलिस ने 710 पुलिस हथियार और 761 नियमित हथियार भी बरामद किए। नक्सल विरोधी अभियानों के कारण एसआरई जिलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में यह संख्या 16 थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 11 और सितंबर 2025 तक 4 रह गई है। इन अभियानों में राज्य पुलिस बल के 408 और केंद्रीय पुलिस बल के 147 जवान सहित कुल 555 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं।

पुलिस बल की संख्या बढ़ी पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड पुलिस बल की स्वीकृत संख्या में राज्य गठन (नवंबर 2000) के बाद से सितंबर 2025 तक 170% की भारी वृद्धि हुई है। नवंबर 2000 में कुल स्वीकृत बल 29,295 था, जो बढ़कर सितंबर 2025 में 79,035 हो गया। इसमें जिला बल संवर्ग में 147% और झासपु संवर्ग में 97% की वृद्धि शामिल है।

इस दौरान आईआरबी, एसआईआरबी और एसआईएसएफ जैसे नए संवर्गों का गठन हुआ। आईजी अभियान ने बताया कि राज्य पुलिस सेवा के विभिन्न संवर्गों के पदों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में डीएसपी के 145 पद प्राप्त थे, जबकि वर्तमान (2025) में डीएसपी के 391, सीनियर डीएसपी के 38, एएसपी के 39 और एसपी के 4 स्वीकृत पद हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पदों की संख्या भी राज्य गठन के बाद प्राप्त 135 से बढ़कर वर्तमान (2025) में 158 हो गई है।

बुनियादी ढांचे का विकास आईजी अभियान ने बताया कि 25 सालों में झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। अब तक 414 पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण किया गया है, साथ ही 2,547 निम्न श्रेणी के क्वार्टर, 354 सेवक क्वार्टर और 2,040 उच्च श्रेणी के क्वार्टरों का निर्माण हुआ है।

इसके अलावा, पुलिस कर्मियों के लिए 15,386 बिस्तरों की बैरक सुविधाएं, 61 एसडीपीओ/डीएसपी आवास, 7 एसपी आवास और 5 कमांडेंट आवास/कार्यालय भी बनाए गए हैं।

साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई हुई साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। वर्ष 2016 से सितंबर 2025 तक कुल 10,480 मामले दर्ज किए गए और 7,172 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में, पुलिस ने 2.8 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त करने के साथ-साथ 10,997 मोबाइल, 16,432 सिम कार्ड, 3,977 एटीएम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए। आईजी अभियान ने बताया कि झारखंड पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए थाना और ओपी (आउट पोस्ट) की संख्या में भी वृद्धि की है।